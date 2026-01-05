Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Și fostul candidat la alegerile din 2024, Edmundo Gonzales, a anunțat că se consideră președintele statului și a cerut armatei să ia act de această realitate.

Pe de altă parte, Nicolas Maduro ajunge luni în fața unei instanțe americane, unde va afla oficial acuzațiile care i se aduc.

Tot luni, se reunește Consiliul de Securitate al ONU, pentru a discuta operațiunea militară americană de la Caracas.

Nicolas Maduro e audiat luni în fața judecătorului Alvin Hellerstein, numit în funcție de fostul președinte Bill Clinton și cu experiență în ceea ce privește Venezuela.

Administrația Trump susține că acțiunea de reținere a lui Maduro a fost legală și motivează că acesta nu era liderul legitim al Venezuelei - o poziție împărtășită de aproximativ 60 de state, inclusiv de Uniunea Europeană. Există și numeroase voci care se întreabă de ce Statele Unite au permis celorlalți lideri ai mișcării lui Maduro să rămână la putere.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: ”Deja se plâng de această singură operațiune. Imaginați-vă ce reacții am fi avut din partea tuturor dacă ar fi trebuit să mergem și să rămânem acolo patru zile pentru a captura alte patru persoane. Am obținut ținta principală. Persoana numărul unu de pe listă era individul care pretindea că este președintele unei țări pe care, de fapt, nu o conducea. A fost arestat împreună cu soția sa, care fusese și ea inculpată”.

SUA nu vor ca petrolul din Venezuela ”să fie controlat de adversarii Statelor Unite”

Printre cei rămași în funcție e ministrul apărării de la Caracas, care a anunțat că vicepreședinta Delcy Rodriguez are susținerea armatei ca să preia funcția de președinte.

Vladimir Padrino Lopez, ministrul venezuelean al Apărării: ”Noi, Forțele Armate Bolivariene, cerem eliberarea imediată a președintelui constituțional al Venezuelei. Lumea ar trebui să fie în alertă, pentru că acest lucru reprezintă o amenințare gravă la adresa ordinii globale”.

Padrino Lopez a făcut apel la populație să își reia activitățile în mod pașnic, inclusiv munca și cursurile din școli.

La Washington, autoritățile americane afirmă că mențin legătura cu liderii de la Caracas. Totuși, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că președintele Donald Trump nu mai negociază nimic.

Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă: ”Discuțiile sale actuale cu vicepreședintele Venezuelei sunt foarte directe și foarte clare. Ori conduce, ori se dă la o parte, pentru că nu vom permite să continue să submineze influența americană și nevoia noastră de a avea o țară liberă, precum Venezuela, cu care să colaborăm”.

Cât despre ce vor să facă americanii în Venezuela, secretarul de stat Rubio susține că Statele Unite nu au nevoie de petrolul din teritoriu.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: ”Statele Unite au suficiente resurse de petrol. Ceea ce nu vom permite este ca industria petrolieră din Venezuela să fie controlată de adversarii Statelor Unite. Aceasta este emisfera vestică. Aici trăim și nu vom permite ca emisfera vestică să devină o bază de operațiuni pentru adversari, competitori sau rivali ai Statelor Unite”.

Operațiunea a fost ținută la secret și față de Congres

Operațiunea de capturare a președintelui Venezeuelei, considerată cea mai amplă intervenție militară a Statelor Unite în America Latină de la Războiul Rece, a fost ținută strict confidențial. Nici Congresul American nu a fost informat în prealabil, spre nemulțumirea democraților.

Hakeem Jeffries: ”Aceasta nu a fost doar o operațiune de combatere a traficului de droguri. A fost un act de război”.

Senator Chuck Schumer: ”Au intrat pe teritoriul Venezuelei și au bombardat atât obiective civile, cât și militare, iar a face acest lucru fără autorizarea Congresului reprezintă o încălcare a legii”.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: ”Este o operațiune similară cu cele desfășurate de aproape toți președinții din ultimii 40 de ani. Diferența este că, atunci când este vorba de Donald Trump, toți democrații își ies din fire”.

Sunt însă destui critici - e drept că mai puțini - și printre susținătorii lui Trump.

Rep. Marjorie Taylor Greene (R) Georgia: ”Noi nu considerăm Venezuela ca fiind în vecinătatea noastră. Vecinătatea noastră este aici, în cele 50 de state ale Americii, nu în emisfera sudică”.

Pe plan internațional, reacțiile au fost dure. China, aliat al Venezuelei, a condamnat ferm operațiunea americană și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro, acuzând o încălcare gravă a dreptului internațional.

Și Rusia a criticat intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela, pe care o consideră un act de agresiune armată și o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent.

La solicitarea Venezuelei, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, pentru a discuta cele întâmplate în acest weekend.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













