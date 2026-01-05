Videoclipurile pentru adulți făcute de Grok, motiv de supărare în UE. „Sunt ilegale, dezgustătoare şi nu îşi au locul”

Uniunea Europeană a transmis luni că ia „foarte în serios” apariţia videoclipurilor false cu conţinut sexual cu minori, generate de Grok, instrumentul de inteligenţă artificială asociat reţelei sociale X a lui Elon Musk.

„Aceste videoclipuri cu conţinut sexual explicit, care sunt investigate de sistemul judiciar francez, sunt ilegale, dezgustătoare şi nu îşi au locul în Europa”, a subliniat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, referindu-se la materialele deepfake distribuite pe platforma X. transmite AFP, preluat de Agerpres.

Oficialul european a reamintit că „X este pe deplin conştient de faptul că trebuie aplicat cu rigurozitate regulamentul conform Legii privind serviciile digitale (DSA) şi încurajăm toate companiile să îl respecte”, menţionând că Uniunea Europeană a aplicat companiei X prima amendă pentru încălcarea acestui regulament în luna decembrie.

Totodată, Comisia Europeană a solicitat explicaţii platformei în luna noiembrie şi în legătură cu conţinutul de negare a Holocaustului generat de Grok, care a stârnit indignare în Europa. Platforma lui Elon Musk a răspuns acestei solicitări în decembrie, iar echipele Comisiei „analizează” în prezent informaţiile primite, potrivit purtătorului de cuvânt.

Vineri, Grok, asistentul de inteligenţă artificială al reţelei X, a recunoscut existenţa unor „vulnerabilităţi” care au permis utilizatorilor să obţină imagini cu conţinut sexual explicit implicând minori sau femei, situaţie care a declanşat proteste la nivel mondial şi extinderea unei anchete judiciare în Franţa.

Uniunea Europeană amendase deja X cu 120 de milioane de euro la începutul lunii decembrie pentru încălcarea DSA, în pofida ameninţărilor repetate ale lui Donald Trump, care a acuzat blocul comunitar că vizează giganţii tehnologici americani prin legislaţia sa digitală.

La sfârşitul lunii decembrie, administraţia Trump a adoptat măsuri de represalii, impunând sancţiuni fostului comisar european Thierry Breton, arhitectul DSA, precum şi altor patru personalităţi europene implicate în reglementarea strictă a tehnologiei şi în combaterea dezinformării.

