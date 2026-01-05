Comandament de iarnă convocat la MAI, la ora 14.00. Guvernul analizează măsuri pentru gestionarea vremii severe

05-01-2026 | 13:11
Guvernul acționează pentru limitarea efectelor vremii severe și coordonează intervențiile locale pentru ninsoare și viscol. Comandamentul de iarnă a fost convocat luni la MAI, cu vicepremierul Marian Neacșu.

Aura Trif

”În perioada 22 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Ministerul Transporturilor, prin instituţiile din subordine, a efectuat acţiuni de deszăpezire efectuate cu 2915 utilaje de către Direcţiile Regionale de Drumuri Publice din Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Constanţa şi Buzău. Sunt asigurate cantităţi suficiente de sare necesare deszăpezirii şi pentru perioada următoare, iar autorităţile rămân în alertă pentru a acţiona în toate zonele în care este nevoie de intervenţii”, informează Guvernul, care precizează că detalii privind situaţia drumurilor naţionale şi a autostrăzilor din România se regăsesc pe https://dispecerat.andnet.ro/.

De asemenea, efectivele Ministerului Afacerilor Interne rămân în teren şi acţionează permanent pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

„Ca urmare a condiţiilor meteorologice au fost desfăşurate intervenţii în 40 de localităţi din 13 de judeţe pentru îndepărtarea copacilor căzuţi, degajarea elementelor de construcţie şi remedierea efectelor vântului puternic şi ale ninsorilor”, precizează Guvernul.

Ministerul Energiei, prin instituţiile şi operatorii de distribuţie, a intervenit pentru remedierea avariilor la nivelul instalaţiilor electrice. Situaţia va fi în continuare monitorizată şi se va interveni rapid acolo unde va fi nevoie pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin instituţiile pe care le coordonează, a emis avertizări hidro-meteorologice şi a pus la dispoziţia cetăţenilor şi autorităţilor informaţii utile pentru gestionarea eficientă a situaţiei. Instituţiile guvernamentale vor rămâne în contact permanent cu autorităţile locale pentru a oferi sprijin în toate comunităţile afectate de ninsoare şi viscol”, precizează Executivul.

Peste 140.000 de oameni sunt așteptați la CES Las Vegas 2026, cel mai mare târg de tehnologie din lume

