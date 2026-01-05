Mii de persoane din Alba și Hunedoara au rămas fără curent electric. Recomandări pentru populație

05-01-2026 | 16:16
iarna drum, ninsori, viscol
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al DSU, a anunţat luni că 10.000 de persoane din în judeţul Alba şi 5.000 din judeţul Hunedoara nu au curent electric din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Lorena Mihăilă

În Alba, peste 8.000 de persoane nu au avut apă din cauza întreruperii curentului, însă problema a fost rezolvată integral, a mai spus şeful DSU.

„Situaţia a fost sub control, dar unele judeţe au fost, totuşi, afectate mai mult, mai ales pe partea de furnizare a curentului electric şi în unele zone din judeţul Alba, a apei”, a spus secretarul de stat, Raed Arafat, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că în judeţul Hunedoara au fost probleme pe partea de curent electric.

„Putem să spunem că am ajuns la un moment la peste 90.000 de utilizatori fără curent, dar cifra este în scădere. Deci, pot să dau doar exemplul judeţului Alba, care de la 43.000 iniţial fără curent, acum 15 minute discutând cu inspectorul şef şi în timpul videoconferinţei, suntem la acest moment la 10.000 fără furnizare de curent electric, iar în judeţul Hunedoara ne-au comunicat în timpul videoconferinţei că există în jur la 5.000 de persoane fără curent electric”, a precizat Arafat.

Au fost trimise generatoare de mare capacitate

Şeful DSU a menţionat că s-au luat măsuri pe parcursul perioadei care a trecut, prin anume trimiterea unor generatoare de mare capacitate.

„Pe lângă generatoarele puse la dispoziţie de compania de electricitate care furnizează curentul electric în zona respectivă, s-au trimis generatoare de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din judeţele limitrofe, şi care o parte din ele încă asigură furnizarea curentului electric în unele comune, până la remedierea problemei de întrerupere, şi anume firele electrice care s-au întrerupt, mai ales în zonele muntoase, în zonele de pădure, şi care necesită timp mai mult şi este o activitate îngreunată”, a subliniat Arafat.

Secretarul de stat a menţionat că la acest moment există 39 de echipe care lucrează pe teren în judeţul Alba pentru remedierea defecţiunilor pe linia curentului electric, şi în judeţul Alba şi peste 30 de echipe în judeţul.

„Sperăm în cel mai scurt timp să remediem situaţia şi să nu mai fie nevoie de utilizarea generatoarelor. În acelaşi timp, nu toate zonele care au curentul întrerupt au putut fi conectate la generatoare, din motive tehnice. Nu peste tot s-a putut acest lucru, aşa că luăm încă şi prioritate rezolvarea acestei probleme”, a mai spus el.

Recomandări pentru populație

Şeful DSU, Raed Arafat, a venit luni cu mai multe recomandări pentru populaţie, în contextul fenomenelor meteo, el cerând conducătorilor auto să verifice condiţiile drumurilor iar maşinile să fie pregătite pentru iarnă, înainte de a pleca la drum.

De asemenea turiştii să asculte sfaturile Salvamontului şi să nu se deplaseze în zone unde există risc de avalanşe.

Secretarul de stat a mai spus că, în condiţiile în care temperaturile noaptea vor scădea până la minus 15 grade, a solicitat ca orice ambulanţă, orice maşină de poliţie, orice maşină de pompier identifică persoane fără adăpost să se asigure că persoanele ajung la adăposturi.

Patru județe sub cod portocaliu

În prezent, patru judeţe sunt sub cod portocaliu şi 32 de judeţe sunt sub cod galben de vreme rea, a mai precizat secretarul de stat. El a mai menționat că nu se prevede o agravare semnificativă a situaţiei.

„Codurile continuă. Astăzi suntem sub un cod galben şi în unele zone, sub un cod portocaliu, mai ales în zonele înalte, dar se circulă în condiţii de iarnă şi problemele cu care ne confruntăm sunt problemele clasice în perioadă de iarnă”, a spus Raed Arafat într-o conferinţă de presă.

El a precizat că i-au fost semnalate unele aspecte la nivelul judeţului Hunedoara, în mod deosebit pentru bolnavii dializaţi, imposibilitatea preluării lor de către firmele private contractate, din cauza neadaptării maşinilor pe care le au pentru preluarea dializaţiilor, lucru care s-a rezolvat folosind alte mijloace din partea Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă.

„Acest lucru va continua cu recomandarea că persoanele care sunt scoase din zonele greu accesibile şi care necesită dializă să rămână internate până la rezolvarea problemei accesului, că să nu revenim din nou peste două zile să îi recuperăm cu greu din zonele din care au fost preluaţi”, a arătat Arafat. Şeful DSU a menţionat că s-a cerut explicarea situaţiei pacienţilor şi a fi rugaţi să accepte să rămână internaţi în spitale în perioada următoare pentru binele lor, şi pentru a putea avea şedinţele următoare de dializă, dacă vor continua dificultăţile de acces în zonele în care locuiesc”, a menţionat Arafat.

Incidente pe aeroportul din Cluj. Un avion s-a întors din cauza vremii, altul a lovit un stol de păsări

Sursa: News.ro, StirilePROTV

Dată publicare: 05-01-2026 16:01

