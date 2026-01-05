UE cere respectarea dreptului internațional în Venezuela după intervenția SUA și destituirea lui Nicolas Maduro

Stiri externe
05-01-2026 | 07:25
kaja kallas
Getty

Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei.

autor
Mihaela Ivăncică

SUA au atacat Venezuela sâmbătă şi l-au destituit pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată peste noapte, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989, relatează Reuters.

„UE reaminteşte că, în toate circumstanţele, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Membrii Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite au o responsabilitate specială în respectarea acestor principii, ca pilon al arhitecturii de securitate internaţională”, a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, într-o declaraţie susţinută de 26 dintre cele 27 de state membre ale UE.

Declaraţia comună a solicitat tuturor părţilor să dea dovadă de reţinere pentru a asigura o soluţie paşnică.

Lipsa legitimității democratice a lui Maduro

UE este de acord că Maduro nu are legitimitate democratică şi solicită o tranziţie către democraţie determinată de voinţa poporului venezuelean.

Citește și
Nicolas Maduro
Opoziția din Venezuela: Capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar nu suficient. Apel către armată

„Respectarea voinţei poporului venezuelean rămâne singura cale pentru Venezuela de a restabili democraţia şi de a rezolva criza actuală”, se arată în declaraţie.

Aceasta adaugă că UE împărtăşeşte prioritatea combaterii crimei organizate şi a traficului de droguri. Astfel de provocări trebuie abordate „prin cooperare susţinută, cu respectarea deplină a dreptului internaţional şi a principiilor integrităţii teritoriale şi suveranităţii”, menţionează declaraţia.

Nicolas Maduro se află într-un centru de detenţie din New York, aşteptând să compară, luni, în faţa instanţei pentru acuzaţii legate de droguri. Maduro a fost pus sub acuzare în 2020 în SUA pentru conspiraţie legată de narcoterorism. El a negat întotdeauna orice implicare în activităţi criminale.

Consultări UE–SUA în plină criză

UE este în contact strâns cu Statele Unite şi alţi parteneri, menţionează declaraţia comună.

Un purtător de cuvânt al Reprezentanţei Ungariei la UE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la motivul pentru care nu a semnat declaraţia, precizează Reuters. Liderul maghiar Viktor Orban este însă unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai lui Donald Trump din Europa.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, uniunea europeana, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 07:25

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
SUA sugerează o nouă țintă după operațiunea din Venezuela. Marco Rubio: „O problemă uriașă, ei îl păzeau pe Maduro”
Stiri externe
SUA sugerează o nouă țintă după operațiunea din Venezuela. Marco Rubio: „O problemă uriașă, ei îl păzeau pe Maduro”

Secretarul de stat Marco Rubio a numit guvernul cubanez „o problemă uriașă” și a spus că Maduro era păzit de cubanezi, nu de venezueleni, relatează CNN.

Opoziția din Venezuela: Capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar nu suficient. Apel către armată
Stiri externe
Opoziția din Venezuela: Capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar nu suficient. Apel către armată

Edmundo Gonzalez Urrutia, considerat de opoziție câștigător al alegerilor din 2024 din Venezuela, a spus că operațiunea SUA care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar insuficient, pentru normalizarea țării.

Cuba anunță moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA asupra Venezuelei pentru extrădarea lui Nicolas Maduro
Stiri externe
Cuba anunță moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA asupra Venezuelei pentru extrădarea lui Nicolas Maduro

Guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters.

Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”
Stiri externe
Medvedev vrea repetarea operațiunii Maduro în Europa: „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură”

Operaţiunea SUA din Venezuela ar putea deschide calea unor acţiuni similare care să vizeze şi alţi lideri ai lumii, a declarat duminică fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Recomandări
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”
Stiri externe
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28