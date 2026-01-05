Macron „nu susține” metoda SUA de înlăturare a lui Maduro. „Noi apărărm dreptul internaţional”

Macron a declarat într-o şedinţă de Guvern că „metoda folosită” de către SUA în vederea capturării lui Maduro nu este „nici susţinută şi aprobată” de către Franţa, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon.

„Noi apărărm dreptul internaţional şi libertatea popoarelor”, a declarat preşedintele francez, a declarat în faţa presei Maud Bregeon.

Macron respinge metoda folosită de Washington

Şeful statului francez a declarat că Nicolas Maduro este „un dictator” şi că plecarea acestuia este „o veste bună pentru venezueleni”.

„El a confiscat libertatea poporului său şi a furat alegerile din 2024”, a declarat el.

„În al treilea rând, Franţa susţine suveranitatea populară, iar această suveranitate populară s-a exprumat în 2024”, în alegeri prezidenţiale în care, potrivit Parisului şi unei părţi a comunităţii internaţionale, opozantul Edmundo Gonzalez Urrutia a obţinut o vctorie, în pofida faptului că Nicolas Maduro a revendicat o victorie.

„Dacă ar fi să existe o tranziţie, atunci învingătorul din 2024 trebuie să joace rolul central”, a apreciat Macron, potrivit purtătoarei de cuvânt.

Guvernul francez explică poziţia preşedintelui

Emmanuel Macron este criticat de către stânga din cauza primei sale reacţii, în care nu spunea nimic despre metoda folosită de către Washington.

Sâmbătă, după capturarea liderului venezuelean într-o operaţiune militară americană, preşedintele francez s-a limitat să îndemne la o „tranziţie paşnică” şi „democratică” în Venezuela, apreciind că poporul venezuelean nu poate decât să se „bucure” de faptul că a fost „debarasat” de „dictatorul Maduro”.

Mai înainte, ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot a denunţat operaţiunea americană, „contrară” dreptului internţaional.

Mesajele preşedintelui şi ministrului trebuie să fie analizate într-o „continuitate”, a dat asigurări Maud Bregeon, precizând că declaraţiile şefului diplomaţiei franceze au fost „concertate şi validate” de către Emmanuel Macron.

