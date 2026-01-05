Câți bani vrea să împrumute statul de la bănci în prima lună din 2026. Suma va fi folosită pentru finanțarea deficitului

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei.

La suma anunțat de Ministerul Finanțelor se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală, de 11,2 miliarde lei, este cu 6,025 miliarde de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna decembrie 2025, de 5,175 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe parcursul lunii ianuarie vor fi organizate licitaţii pentru două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de un miliard de lei fiecare, respectiv în data de 8 ianuarie, pentru o emisiune cu scadenţa în 8 ianuarie 2027, şi în 26 ianuarie, pentru o emisiune cu scadenţa în 27 ianuarie 2027.

De asemenea, vor fi organizate 12 licitaţii pentru emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 8 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (1,2 miliarde de lei în total).

Astfel, au fost programate licitaţii pentru patru emisiuni de obligaţiuni de 500 milioane lei, în 8 ianuarie, 12 ianuarie, 15 ianuarie şi 22 ianuarie, o emisiune de 600 milioane lei, data de 26 ianuarie, patru de 700 milioane lei, în 12 ianuarie, 19 ianuarie, 22 ianuarie şi 29 ianuarie, două de 800 milioane lei, în 15 ianuarie şi 26 ianuarie, şi una de 1 miliard de lei, în 29 ianuarie.

