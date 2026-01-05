ANALIZĂ. Dacă Venezuela devine o putere în producția de petrol, cu ajutorul SUA, Rusia ar avea mult de pierdut

Planul președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a cere companiilor americane să o revitalizeze nu va avea, cel mai probabil, un impact semnificativ imediat asupra prețurilor petrolului.

Industria petrolieră din Venezuela se află într-o stare de degradare după ani de neglijare și sancțiuni internaționale, astfel încât ar putea fi nevoie de ani și investiții majore înainte ca producția să poată crește dramatic - se arată într-o analiză realizată de Associated Press.

Totuși, unii analiști sunt optimiști și consideră că Venezuela ar putea să-și dubleze sau tripla producția actuală de aproximativ 1,1 milioane de barili de petrol pe zi, pentru a reveni destul de repede la nivelurile istorice.

„Deși mulți spun că infrastructura petrolieră a Venezuelei nu a fost afectată de acțiunile militare ale SUA, aceasta se află în stare de degradare de mulți ani și va fi nevoie de timp pentru a o reconstrui”, afirmă Patrick De Haan, analistul principal în domeniul petrolier la GasBuddy, companie care monitorizează prețurile benzinei.

Companiile petroliere americane vor dori un regim stabil în țară înainte de a fi dispuse să investească masiv, iar situația politică a rămas incertă, Trump afirmând că Statele Unite sunt la conducere, în timp ce actualul vicepreședinte venezuelean a susținut, înainte să preia funcția de președinte interimar, că Maduro ar trebui repus în funcție.

„Dar dacă se pare că SUA reușesc să conducă țara în următoarele 24 de ore, aș spune că ar exista mult optimism că companiile energetice americane ar putea interveni și revitaliza industria petrolieră venezueleană destul de repede”, a declarat Phil Flynn, analist senior de piață la Price Futures Group.

Iar dacă Venezuela ar deveni o putere în producția de petrol, Flynn crede că „asta ar putea consolida prețurile mai mici pe termen lung” și ar pune mai multă presiune pe Rusia.

Duminică, vorbind reporterilor din Air Force One, Trump a spus că firmele petroliere „vor intra și vor reconstrui acest sistem”.

Nu este de așteptat o schimbare majoră a prețurilor petrolului, deoarece Venezuela este membră a OPEC, astfel încât producția sa este deja luată în calcul acolo. În plus, în prezent există un surplus de petrol pe piața mondială.

Prețul petrolului brut american a scăzut cu 23 de cenți luni dimineață, ajungând la 57,09 dolari pe baril. Petrolul Brent, standardul internațional, a scăzut cu 18 cenți, ajungând la 60,57 dolari pe baril.

Venezuela are rezerve foarte mari de petrol. Și, totuși, produce mai puțin de 1% din aprovizionarea mondială

Venezuela este cunoscută pentru faptul că deține cele mai mari rezerve dovedite de țiței din lume, de aproximativ 303 miliarde de barili, potrivit Administrației pentru Informații Energetice din SUA. Asta reprezintă aproximativ 17% din totalul rezervelor mondiale de petrol.

Prin urmare, companiile petroliere internaționale au motive să fie interesate de Venezuela. Exxon Mobil nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Purtătorul de cuvânt al ConocoPhillips, Dennis Nuss, a transmis prin e-mail că reprezentanții companiei „monitorizează evoluțiile din Venezuela și implicațiile potențiale ale acestora asupra aprovizionării și stabilității energetice globale. Ar fi prematur să speculăm asupra viitoarelor activități comerciale sau investiții”.

Chevron este singura companie cu operațiuni semnificative în Venezuela, unde produce aproximativ 250.000 de barili pe zi.

Chevron, care a investit pentru prima dată în Venezuela în anii 1920, desfășoară activități în această țară prin intermediul unor asocieri în participațiune cu compania de stat Petróleos de Venezuela S.A., cunoscută sub numele de PDVSA.

„Chevron rămâne concentrată pe siguranța și bunăstarea angajaților noștri, precum și pe integritatea activelor noastre. Continuăm să operăm în deplină conformitate cu toate legile și reglementările relevante”, a declarat purtătorul de cuvânt al Chevron, Bill Turenne.

Dar chiar și cu aceste rezerve masive, Venezuela produce mai puțin de 1% din aprovizionarea mondială cu țiței.

Corupția, proasta gestionare și sancțiunile economice impuse de SUA au dus la scăderea constantă a producției de la 3,5 milioane de barili pe zi în 1999 la nivelurile actuale.

Problema nu este găsirea petrolului. Este o chestiune de mediu politic și de faptul dacă companiile pot conta pe guvern pentru a-și respecta contractele.

În 2007, președintele de atunci, Hugo Chávez, a naționalizat o mare parte din producția de petrol și a forțat jucătorii majori, precum ExxonMobil și ConocoPhillips, să părăsească țara.

„Problema nu este doar că infrastructura este în stare proastă, ci mai ales cum poți convinge companiile străine să înceapă să investească bani înainte de a avea o perspectivă clară asupra stabilității politice, situației contractuale și altor aspecte similare”, a declarat Francisco Monaldi, directorul programului energetic pentru America Latină al Universității Rice.

Însă infrastructura are nevoie de investiții semnificative.

„Se estimează că, pentru ca Venezuela să crească de la un milion de barili pe zi – cât produce în prezent – la patru milioane de barili, va fi nevoie de aproximativ un deceniu, precum și de investiții de aproximativ o sută de miliarde de dolari”, a spus Monaldi.

Cerere puternică de țiței

Venezuela produce tipul de țiței greu necesar pentru motorină, asfalt și alți combustibili pentru echipamente grele. Motorina este deficitară în întreaga lume, din cauza sancțiunilor impuse petrolului din Venezuela și Rusia și din cauza faptului că țițeiul mai ușor din America nu o poate înlocui cu ușurință.

Cu ani în urmă, rafinăriile americane de pe coasta Golfului Mexic au fost optimizate pentru a prelucra acest tip de țiței greu, într-o perioadă în care producția de petrol a SUA era în scădere, iar țițeiul venezuelean și mexican era abundent.

Așadar, rafinăriile ar dori să aibă un acces mai mare la țițeiul venezuelean, deoarece acest lucru le-ar ajuta să funcționeze mai eficient și, în plus, este puțin mai ieftin.

Creșterea producției venezuelene ar putea, de asemenea, facilita exercitarea de presiuni asupra Rusiei, deoarece Europa și restul lumii ar putea obține mai mult motorină și petrol greu de care au nevoie din Venezuela și ar putea înceta să mai cumpere din Rusia.

„Rusia a avut un mare beneficiu din prăbușirea industriei petroliere din Venezuela. Motivul este că aceasta era un concurent pe scena mondială pentru piața petrolului”, a spus Flynn.

Situație juridică complicată

Însă Matthew Waxman, profesor de drept la Universitatea Columbia și fost oficial în domeniul securității naționale în administrația George W. Bush, spune că preluarea controlului asupra resurselor Venezuelei ridică probleme juridice suplimentare.

„De exemplu, o problemă importantă va fi cine deține cu adevărat petrolul Venezuelei?”, afirmă Waxman. „O putere militară ocupantă nu se poate îmbogăți prin preluarea resurselor altui stat, dar administrația Trump va susține probabil că guvernul venezuelean nu le-a deținut niciodată în mod legal.”

În plus, Waxman, care a lucrat în departamentele de stat și apărare și în Consiliul Național de Securitate sub Bush, mai remarcă faptul că a ”văzut administrația vorbind foarte disprețuitor despre dreptul internațional când vine vorba de Venezuela”.

