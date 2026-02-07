Primul oraș din Grecia desemnat „Oraș al Gastronomiei” de către UNESCO. Este faimos pentru iaurtul grecesc

Stiri Turism
62574271
Shutterstock

Thessaloniki a devenit cu mândrie primul oraș din Grecia care se alătură Rețelei UNESCO a Gastronomiei, fiind recunoscut pentru tradițiile sale culinare bogate, comunitatea gastronomică activă și specialitățile locale apreciate. 

autor
Anca Lupescu

Thessaloniki a fost întotdeauna considerat capitala gastronomică a Greciei, datorită tradițiilor sale culinare diverse și aromelor deosebite pe care le oferă. Pe măsură ce cultura orașului s-a format sub numeroase influențe, bucătăria din Salonic a devenit una dintre cele mai bogate din Grecia. Iată tot ce trebuie să știi despre acest oraș.

Ce înseamnă titlul de Oraș Gastronomic UNESCO pentru Thessaloniki

Thessaloniki este, oficial, un paradis culinar. De fapt, al doilea oraș ca mărime din Grecia a fost dintotdeauna considerat capitala gastronomică a țării, însă – după cum s-a anunțat recent – a devenit cu mândrie și primul oraș grec care se alătură Rețelei de Gastronomie a UNESCO, fiind recunoscut pentru tradițiile sale culinare bogate, comunitatea gastronomică activă și specialitățile locale apreciate, conform greeknewsagenda.

Lansată în 2004, UNESCO Creative Cities Network (UCCN) reunește 246 de orașe care investesc în șapte domenii creative: meșteșuguri și artă populară, design, film, gastronomie, literatură, arte media și muzică.

Dosarul de candidatură al orașului Salonic a fost pregătit de Primărie, în colaborare cu Ministerul Turismului și Comisia Națională Elenă pentru UNESCO.

Citește și
Festivalul florilor de cireș din Japonia a fost anulat în 2026. Ce comportamente toxice și revoltătoare au avut turiștii
Festivalul florilor de cireș din Japonia a fost anulat în 2026. Ce comportamente toxice și revoltătoare au avut turiștii

Prin aderarea la rețea, orașele se angajează să împărtășească bune practici și să colaboreze pentru un obiectiv comun: integrarea creativității și a industriilor culturale în centrul planurilor lor de dezvoltare locală și cooperarea activă la nivel internațional.

„Această distincție consolidează prezența dinamică a Salonicului, un oraș care găzduiește 15 situri din Patrimoniul Mondial UNESCO și are potențialul de a se dezvolta și mai mult și de a se remarca drept destinație turistică și culturală”, a declarat ministrul adjunct al turismului, Sofia Zacharaki.

Bucătăria tradițională grecească în Thessaloniki

Unele dintre cele mai cunoscute preparate din Thessaloniki includ:

•    Koulouri – pâine tip covrig, acoperită cu semințe de susan

•    Bougatsa – plăcintă umplută cu cremă

•    Patsas – ciorbă de burtă

•    Bakaliaro – cod sărat prăjit

•    Pites – plăcinte precum spanakopita (cu spanac) și tiropita (cu brânză)

•    Bouliourdi – feta coaptă cu roșii, ardei verde, fulgi de chilli și oregano

•    Pita souvlaki/gyros – lipie umplută cu carne la grătar, roșii, ceapă, tzatziki și cartofi prăjiți de casă

•    Soutzoukakia – cârnați condimentați, făcuți manual

•    Trigona – produse de patiserie triunghiulare umplute cu cremă

•    Tsoureki – pâine dulce, tip brioche

•    Kazan dipi – budincă de lapte

Salonic este un adevărat paradis pentru iubitorii de mâncare, cu numeroase preparate locale și delicatese pentru toate gusturile. Orașul modern îmbină tradiția cu inovația, astfel că găsești de la taverne clasice până la localuri moderne și restaurante fusion. Piețele sale animate au un rol important, oferind mirodenii, măsline, brânzeturi și alte ingrediente locale care definesc bucătăria orașului.

Unul dintre elementele care fac mâncarea din Salonic deosebită este prospețimea ingredientelor.

Poziționarea la mare asigură acces la pește și fructe de mare proaspete, iar câmpiile fertile și dealurile din Macedonia Centrală transformă regiunea într-un important centru agricol. Se produc grâu, orz, porumb, precum și multe fructe și legume de sezon. Aceste ingrediente locale stau la baza aromelor intense ale bucătăriei din Salonic, conform balkanwonders.

În perioada Imperiului Otoman, Salonic a fost al doilea oraș ca importanță după Constantinopol.

Fiind unul dintre cele mai mari porturi din regiune, orașul a fost influențat de culturi din tot imperiul și din afara lui. Mărfuri, condimente și ingrediente ajungeau aici din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Europa de Est.

Populația diversă, greci, turci, evrei sefarzi, armeni și alții, a adus tehnici și gusturi variate. Acest schimb cultural a modelat preparate precum plăcintele sărate și carnea condimentată, influențe care se simt și azi în bucătăria locală.

În prezent, gastronomia Salonicului păstrează acest patrimoniu, rețetele tradiționale și aromele clasice rămânând esențiale pentru identitatea orașului.

Salonic este ideal pentru street food. Datorită numărului mare de studenți, există numeroase tarabe și chioșcuri alimentare la fiecare colț.

Calitatea și varietatea sunt ridicate. Găsești ușor souvlaki și gyros, brutării și patiserii bune, dar și localuri mici cu mâncare caldă, gătită în casă, pentru prânz rapid.

Acest stil de a mânca, rapid și relaxat, se potrivește ritmului orașului și oferă o experiență directă a vieții grecești.

Ce să vizitezi în Thessaloniki

Turnul Alb 

Turnul Alb este simbolul orașului Thessaloniki. Construit în secolul al XVI-lea de otomani, a fost folosit ca fortăreață, închisoare și atelier universitar. Astăzi găzduiește un muzeu.

Arcul lui Galerius

Cunoscut și ca Kamara, Arcul lui Galerius a fost construit în anul 306 d.Hr. pentru a celebra victoria finală a generalului roman Galerius asupra perșilor. Victoria este reprezentată în scenele sculptate pe arc. Monumentul era legat de Palatul lui Galerius și de Rotondă.

Rotonda 

Rotonda este o clădire cilindrică impresionantă, situată lângă Arcul lui Galerius, în centrul orașului. Datează din perioada romană, are mozaicuri remarcabile și un minaret, care reflectă folosirea sa ulterioară ca biserică și apoi ca moschee.

Biserica Agios Dimitrios 

Biserica Agios Dimitrios (Sfântul Dimitrie) este cea mai cunoscută biserică din Salonic și este dedicată sfântului protector al orașului. Datează din perioada bizantină și a fost construită pe locul martiriului Sfântului Dimitrie.

Muzeul Arheologic 

Muzeul Arheologic prezintă modul de viață și organizarea socială a triburilor care au trăit în Salonic și în regiunea mai largă a Macedoniei din preistorie până în epocile istorice.

Castelul

Cunoscut și ca Yedi Kule sau Heptapyrgion, Castelul din Salonic este o fortăreață construită în perioadele bizantină și otomană. Situat deasupra Orașului Vechi, oferă priveliști ample asupra orașului și Mării Egee.

Biserica Agia Sofia 

Situată în centrul orașului, este una dintre cele mai importante biserici din Salonic. Construită în secolele VII–VIII, designul său a fost influențat de biserica omonimă din Constantinopol.

Piața Romană 

Aproape de Piața Aristotelous, Forumul Roman era centrul social al Salonicului antic. Vizitatorii pot vedea Odeonul restaurat, stoa acoperită și Muzeul Forumului Roman.

Muzeul Luptei Macedonene 

Muzeul Luptei Macedonene este găzduit într-o clădire neoclasică din secolul al XIX-lea, proiectată de arhitectul german Ernst Ziller. Expozițiile prezintă lupta macedonenilor și a locuitorilor din nordul Greciei pentru eliberarea de sub dominația otomană și integrarea în statul grec.

Muzeul Războaielor Balcanice 

Cele două războaie balcanice de la începutul secolului al XX-lea au fost foarte importante pentru Salonic și pentru regiunea Macedoniei. Pentru a comemora aceste evenimente, Muzeul Războaielor Balcanice a fost înființat în 1999, într-un conac restaurat de la sfârșitul secolului al XIX-lea, conform greeka.

Muzeul Bizantin 

Muzeul Culturii Bizantine, deschis publicului în 1993, are 11 săli care găzduiesc expoziții permanente și temporare, precum și programe educaționale.

Bisericile din Salonic

În Salonic s-au păstrat mai multe biserici bizantine valoroase și importante decât în orice alt oraș din Grecia. Cele mai vechi exemple sunt adaptări clare ale bazilicii romane cu colonade, care la rândul ei provenea din templele grecești, coloanele exterioare fiind înlocuite cu ziduri. Cele mai semnificative se află în apropierea Agorei: Ahiropíetos din secolul al V-lea și contemporana sa, puternic restaurată, ágios Dimítrios. Ambele sunt bazilici cu două nave laterale și o navă centrală.

Ágios Dimítrios este biserica principală a orașului și cea mai mare din Grecia. A fost întemeiată la scurt timp după moartea sfântului, pe locul martiriului său, și a fost reconstruită aproape în totalitate după incendiul din 1917, care a cruțat doar absida și colonadele. Șase mozaicuri mici din secolele V–VII, reprezentându-l pe sfânt, s-au păstrat în mare parte deasupra coloanelor de o parte și de alta a altarului. Incendiul a dus și la redescoperirea criptei, despre care se crede că este parțial construită pe locul băilor romane unde sfântul a fost întemnițat.

Când să vizitezi Salonic

Deloc surprinzător, vara este cea mai caldă perioadă a anului în Thessaloniki. În iulie se înregistrează cele mai ridicate temperaturi, cu o medie de aproximativ 25°C.

Totuși, nu este cald tot timpul anului. În ianuarie, temperatura maximă medie este sub 10°C, așa că este recomandat să ai haine mai groase pentru seară. Iarna plouă mai mult, dar, de obicei, sunt totuși mai puțin de cinci zile ploioase pe lună.

Cea mai bună perioadă în care poți vizita este mai-iunie sau septembrie octombrie, când ai șanse să găsești mai puțină aglomerație.

Etichete: salonic, grecia, obiective turistice, gastronomie,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
A devenit campioană la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
A devenit campioană la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată
Citește și...
Festivalul florilor de cireș din Japonia a fost anulat în 2026. Ce comportamente toxice și revoltătoare au avut turiștii
Stiri Turism
Festivalul florilor de cireș din Japonia a fost anulat în 2026. Ce comportamente toxice și revoltătoare au avut turiștii

Autoritățile din orașul japonez Fujiyoshida au anunțat anularea festivalului anual al florilor de cireș din Parcul Arakurayama Sengen, un eveniment care a atras aproximativ 200.000 de vizitatori în fiecare an timp de un deceniu. 

Insula „secretă” din Europa unde mașinile sunt complet interzise. Turiștii sunt cuceriți de traseele spectaculoase
Stiri Turism
Insula „secretă” din Europa unde mașinile sunt complet interzise. Turiștii sunt cuceriți de traseele spectaculoase

Italia ascunde un paradis mai puțin cunoscut, care oferă podgorii de clasă mondială, lacuri spectaculoase și peisaje alpine.

Top destinații pentru a călători singur în 2026. Locuri sigure și fascinante pentru turiști
Stiri Turism
Top destinații pentru a călători singur în 2026. Locuri sigure și fascinante pentru turiști

Călătoriile pe cont propriu câștigă tot mai multă popularitate, iar 2026 se anunță un an excelent pentru exploratorii independenți. 

Recomandări
„Fă-i pe din două”. Interceptări în dosarul șpăgilor din Primăria Sectorului 5. Cine sunt funcționarii arestați preventiv
Stiri Justitie
„Fă-i pe din două”. Interceptări în dosarul șpăgilor din Primăria Sectorului 5. Cine sunt funcționarii arestați preventiv

S-a lăsat cu rețineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel. 

De ce se grăbesc americanii ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. Obiectivul este fantezist
Stiri externe
De ce se grăbesc americanii ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. Obiectivul este fantezist

Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre obiectivul ambițios dacă nu chiar fantezist ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. 

Fostul ministru Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu în cazul mitei de peste 1 milion de lei de la RAR
Stiri Justitie
Fostul ministru Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu în cazul mitei de peste 1 milion de lei de la RAR

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Februarie 2026

28:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 1 - 2026

21:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Februarie 2026

01:29:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Februarie 2026

01:45:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, de la 16:00, la PRO TV și VOYO

Sport

Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje”