Primul oraș din Grecia desemnat „Oraș al Gastronomiei” de către UNESCO. Este faimos pentru iaurtul grecesc

Thessaloniki a fost întotdeauna considerat capitala gastronomică a Greciei, datorită tradițiilor sale culinare diverse și aromelor deosebite pe care le oferă. Pe măsură ce cultura orașului s-a format sub numeroase influențe, bucătăria din Salonic a devenit una dintre cele mai bogate din Grecia. Iată tot ce trebuie să știi despre acest oraș.

Ce înseamnă titlul de Oraș Gastronomic UNESCO pentru Thessaloniki

Thessaloniki este, oficial, un paradis culinar. De fapt, al doilea oraș ca mărime din Grecia a fost dintotdeauna considerat capitala gastronomică a țării, însă – după cum s-a anunțat recent – a devenit cu mândrie și primul oraș grec care se alătură Rețelei de Gastronomie a UNESCO, fiind recunoscut pentru tradițiile sale culinare bogate, comunitatea gastronomică activă și specialitățile locale apreciate, conform greeknewsagenda.

Lansată în 2004, UNESCO Creative Cities Network (UCCN) reunește 246 de orașe care investesc în șapte domenii creative: meșteșuguri și artă populară, design, film, gastronomie, literatură, arte media și muzică.

Dosarul de candidatură al orașului Salonic a fost pregătit de Primărie, în colaborare cu Ministerul Turismului și Comisia Națională Elenă pentru UNESCO.

Prin aderarea la rețea, orașele se angajează să împărtășească bune practici și să colaboreze pentru un obiectiv comun: integrarea creativității și a industriilor culturale în centrul planurilor lor de dezvoltare locală și cooperarea activă la nivel internațional.

„Această distincție consolidează prezența dinamică a Salonicului, un oraș care găzduiește 15 situri din Patrimoniul Mondial UNESCO și are potențialul de a se dezvolta și mai mult și de a se remarca drept destinație turistică și culturală”, a declarat ministrul adjunct al turismului, Sofia Zacharaki.

Bucătăria tradițională grecească în Thessaloniki

Unele dintre cele mai cunoscute preparate din Thessaloniki includ:

• Koulouri – pâine tip covrig, acoperită cu semințe de susan

• Bougatsa – plăcintă umplută cu cremă

• Patsas – ciorbă de burtă

• Bakaliaro – cod sărat prăjit

• Pites – plăcinte precum spanakopita (cu spanac) și tiropita (cu brânză)

• Bouliourdi – feta coaptă cu roșii, ardei verde, fulgi de chilli și oregano

• Pita souvlaki/gyros – lipie umplută cu carne la grătar, roșii, ceapă, tzatziki și cartofi prăjiți de casă

• Soutzoukakia – cârnați condimentați, făcuți manual

• Trigona – produse de patiserie triunghiulare umplute cu cremă

• Tsoureki – pâine dulce, tip brioche

• Kazan dipi – budincă de lapte

Salonic este un adevărat paradis pentru iubitorii de mâncare, cu numeroase preparate locale și delicatese pentru toate gusturile. Orașul modern îmbină tradiția cu inovația, astfel că găsești de la taverne clasice până la localuri moderne și restaurante fusion. Piețele sale animate au un rol important, oferind mirodenii, măsline, brânzeturi și alte ingrediente locale care definesc bucătăria orașului.

Unul dintre elementele care fac mâncarea din Salonic deosebită este prospețimea ingredientelor.

Poziționarea la mare asigură acces la pește și fructe de mare proaspete, iar câmpiile fertile și dealurile din Macedonia Centrală transformă regiunea într-un important centru agricol. Se produc grâu, orz, porumb, precum și multe fructe și legume de sezon. Aceste ingrediente locale stau la baza aromelor intense ale bucătăriei din Salonic, conform balkanwonders.

În perioada Imperiului Otoman, Salonic a fost al doilea oraș ca importanță după Constantinopol.

Fiind unul dintre cele mai mari porturi din regiune, orașul a fost influențat de culturi din tot imperiul și din afara lui. Mărfuri, condimente și ingrediente ajungeau aici din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Europa de Est.

Populația diversă, greci, turci, evrei sefarzi, armeni și alții, a adus tehnici și gusturi variate. Acest schimb cultural a modelat preparate precum plăcintele sărate și carnea condimentată, influențe care se simt și azi în bucătăria locală.

În prezent, gastronomia Salonicului păstrează acest patrimoniu, rețetele tradiționale și aromele clasice rămânând esențiale pentru identitatea orașului.

Salonic este ideal pentru street food. Datorită numărului mare de studenți, există numeroase tarabe și chioșcuri alimentare la fiecare colț.

Calitatea și varietatea sunt ridicate. Găsești ușor souvlaki și gyros, brutării și patiserii bune, dar și localuri mici cu mâncare caldă, gătită în casă, pentru prânz rapid.

Acest stil de a mânca, rapid și relaxat, se potrivește ritmului orașului și oferă o experiență directă a vieții grecești.