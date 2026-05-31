Potrivit unui comunicat al asigurătorului, reprezentanţii companiei au contactat încă din prima zi clienţii care ar fi putut suferi pagube în urma incidentului şi au stabilit împreună cu aceştia modalităţile de sprijin.

„În faţa unei situaţii unice pentru ţara noastră, Generali România consideră că este important să răspundă nu doar ca asigurător, ci şi ca partener responsabil, prezent atunci când clienţii noştri şi comunitatea au cea mai mare nevoie de sprijin. Din prima zi, au fost contactaţi telefonic clienţii cu potenţiale pagube generate de explozie, stabilind împreună cu ei modul în care îi putem ajuta. De asemenea, cu permisiunea autorităţilor române, cărora le mulţumim pentru colaborare, în seara zilei de sâmbătă, 30 mai, s-a efectuat o primă evaluare la locaţia afectată, din str. Brăilei 50, stabilind legătura şi cu proprietarul apartamentului cel mai grav avariat", se menţionează în comunicat.

O excepție

Compania subliniază că această situaţie se află în afara cadrului contractual obişnuit al asigurărilor de locuinţă, care nu acoperă, în practica actuală, riscurile generate de război, chiar şi dacă acesta nu se petrece pe teritoriul României.

Potrivit Generali, astfel de riscuri sunt excluse din cauza caracterului lor dificil de anticipat şi a potenţialului de a genera pierderi materiale şi umane de amploare.

„Generali România doreşte să aducă mai multă claritate publicului larg despre motivele pentru care aceste riscuri sunt, de obicei, neacoperite: efectele, durata şi întinderea geografică ale războaielor sunt dificil de anticipat; au potenţialul de a produce pierderi materiale şi umane foarte mari şi pot fi însoţite de modificări rapide şi imprevizibile ale legislaţiei.Însă, într-un context excepţional, când realitatea şi nevoia de solidaritate depăşesc limitele obişnuite ale unui contract, Generali România a făcut un pas în plus", au transmis reprezentanţii companiei în comunicat.

Asigurătorul precizează că va colabora în continuare cu clienţii săi şi cu toate părţile implicate pentru derularea cât mai rapidă a procesului de despăgubire şi reafirmă angajamentul de a acţiona cu "responsabilitate, transparenţă şi grijă faţă de clienţi săi".

Generali România face parte din grupul italian Generali, unul dintre cei mai mari asigurători la nivel mondial, cu un venit total din prime de 98,1 miliarde de euro şi active administrate de circa 900 de miliarde de euro în 2025.

O dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 2:00 dimineaţa, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.