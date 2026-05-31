Declarația vine după ce Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, a afirmat că armata ucraineană a identificat 500 de ținte pe teritoriul Belarusului.

Brovdi, comentând eventualele amenințări venite dinspre Belarus, a spus că forțele ucrainene au identificat deja 500 de obiective în această țară. El l-a sfătuit totodată pe Lukașenko să nu „intre în conflict cu Ucraina”. Liderul belarus a reacționat imediat.

„Ei spun că au identificat 500 de ținte – le mulțumim pentru asta, pentru că și noi avem 500 de ținte pentru ei. Avem însă o țintă foarte importantă, cu coordonate precise, aflată nu departe de Belarus. Și ei știu foarte bine despre ce este vorba”, a declarat Lukașenko, potrivit Ukrainska Pravda.

Liderul de la Minsk a avut și remarci disprețuitoare la adresa militarilor ucraineni, pe care i-a descris drept „carne de tun”.

„Spune că vede 500 de ținte – poate, dacă nu este orb, vede chiar mai multe. Dar ar trebui să înțeleagă că și noi vedem cine se află de cealaltă parte a frontierei. Sunt oameni luați de pe stradă, bieți ucraineni, și militari ai așa-numitelor forțe de apărare teritorială – muncitori, mecanici, agricultori de ieri. Ce fel de războinici sunt aceștia? Sunt carne de tun”, a afirmat Lukașenko.

Acesta a respins și avertismentele lansate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, privind o posibilă amenințare militară din partea Belarusului.

„Declarațiile președintelui – iertați-mă, Volodîmîr Oleksandrovici, dar sunt absurdități – diferă de poziția armatei. Militarii ucraineni nu doresc un război cu Belarusul, știu asta cu siguranță. Ei înțeleg că ar însemna încă o mie de kilometri de front și o graniță deloc ușor de apărat între Belarus și Ucraina. Au nevoie de așa ceva? Nu”, a spus Lukașenko.

Pe 24 mai, în cadrul unei convorbiri telefonice, președintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat pe Lukașenko să nu implice și mai mult Belarusul în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.