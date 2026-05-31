Astfel, duminică, până la ora 21:00, vor fi intensificări temporare ale vântului în special în centrul şi sud-vestul ţării, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-55 km/h.

La munte, în zona înaltă, vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 60-80 km/h.De asemenea, după-amiaza şi seara, în zona Carpaţilor Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia vor fi cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, pe alocuri, vijelii şi grindină. Pe arii restrânse, cantităţile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat.

În acelaşi interval, între orele 10:00 şi 21:00, este în vigoare o atenţionare Cod galben de vânt pentru sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei, respectiv în judeţele Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.