Salonic, destinația din Grecia care combină plaja, cultura și relaxarea. Totul despre obiectivele turistice și gastronomice

Deși este al doilea cel mai mare oraș al Greciei și un loc extrem de interesant, cu mii de ani de istorie, Salonic este aproape complet ignorat de majoritatea turiștilor internaționali.

Deși orașul merită cu siguranță mai multă atenție din partea vizitatorilor, lipsa turiștilor poate fi un avantaj dacă îți dorești un loc autentic unde să petreci câteva zile.

De ce să alegi Salonic ca destinație de vacanță

Thessaloniki, cum îl numesc localnicii, are un farmec incontestabil, diferit de cel al Atenei, ceea ce îl transformă într-un contrast interesant față de capitala mult mai cunoscută. Salonic oferă o viață culturală efervescentă, monumente istorice fascinante și o scenă culinară deosebită.

Orașul a fost fondat spre sfârșitul secolului al IV-lea î.e.n. și a servit ca un punct comercial esențial datorită poziției sale la intersecția principalelor rute comerciale ale acelei perioade, dintre care una era Via Egnatia, un drum antic ce lega Constantinopolul cu Roma.

Deși „rutele comerciale" s-au schimbat în cei peste 2.000 de ani care au urmat, Via Egnatia traversează și astăzi orașul, fiind o dovadă vie a acelei istorii.

De-a lungul secolelor, grecii, romanii, bizantinii și otomanii au stăpânit orașul, iar acesta a fost, de asemenea, casa celei mai mari comunități evreiești sefarade din Europa, prezentă aici încă din secolul al III-lea î.e.n. Și astăzi pot fi găsite ruine, biserici și moschei, precum și alte urme ale fiecărei civilizații aproape la tot pasul.

Lăsând istoria deoparte, Salonic este un loc deosebit de tineresc și plin de energie, datorită în mare parte populației numeroase de studenți care trăiesc aici: Universitatea „Aristotel" din Salonic, aflată în oraș, este cea mai mare universitate din Grecia.

Asta înseamnă că există foarte multe baruri și cluburi unde te poți distra, iar indiferent cât de târziu vrei să petreci, vei găsi mereu oameni pe străzi.

Așezat chiar la malul mării, în Golful Thermaikos, orașul are și o atmosferă specifică zonelor de coastă, iar portul său imens domină în depărtare faleza. Mai interesant, promenada de la malul mării, mereu animată, este un loc ideal pentru plimbări, pentru a bea ceva sau a lua o gustare și pentru a observa viața orașului.

Top obiective turistice din Salonic

Salonic oferă cultura cosmopolită și energia unui oraș mare, dar și atmosfera prietenoasă și farmecul unui oraș mai mic. Este locul perfect pentru a experimenta Grecia autentică, fără aglomerația și agitația Atenei. În plus, priveliștile spre mare sunt spectaculoase.

Acest oraș încântător are o moștenire multietnică impresionantă, influențată de civilizațiile care și-au lăsat amprenta aici, inclusiv romanii, venețienii și turcii otomani. Vizitatorii sunt impresionați de ruinele antice, bisericile bizantine și de Muzeul de Arheologie, unul dintre cele mai importante obiective din Grecia.

Rotonda lui Galerius

Rotonda lui Galerius este cel mai important monument antic al orașului. Construită la începutul secolului al IV-lea, a fost probabil destinată să fie mausoleul împăratului roman Galerius (deși nu a fost îngropat aici) și făcea parte dintr-un complex ce includea Palatul lui Galerius și Arcul lui Galerius.

Împăratul Teodosie cel Mare, botezat creștin la Salonic, a transformat clădirea în biserică creștină la sfârșitul secolului al IV-lea. Între secolele X-XII, Rotonda a funcționat ca catedrală a orașului. În perioada otomană, a fost transformată în moschee; minaretul rămas este dovada acelei epoci. După eliberarea de sub turci în 1912, Rotonda a devenit Biserica Sfântul Gheorghe (Áyios Yeóryios).

Sanctuarul impresionează prin dimensiuni – peste 24 de metri în diametru și 30 de metri în înălțime – și prin arhitectura sa cilindrică cu cupolă, asemănătoare Panteonului din Roma. Interiorul este decorat cu mozaicuri spectaculoase, considerate capodopere ale artei bizantine timpurii, înscrise pe lista UNESCO. Astăzi, Rotonda găzduiește un Muzeu al Sculpturii și expoziții temporare.

Turnul Alb

Cel mai cunoscut simbol al Salonicului, Turnul Alb, se află la capătul promenadei de pe malul mării. Construit de turcii otomani în jurul anului 1530, a fost folosit în principal ca închisoare.

Astăzi, turiștii pot urca în turn până la platforma de belvedere, care oferă priveliști impresionante asupra orașului și portului. În interior se află colecția permanentă a Muzeului Culturii Bizantine, cu exponate ce ilustrează istoria și arta bizantină din Salonic între anii 300 și 1430, conform planetware.

Biserica Sfântul Dimitrie (Agios Dimitrios)

Această biserică este dedicată patronului spiritual al orașului, Dimitrie, un soldat roman executat aici în anul 306, la ordinul împăratului Galerius. În secolul al IV-lea, pe locul martiriului a fost ridicată o biserică, transformată în secolul al VII-lea într-o bazilică cu cinci nave, cea mai mare din Grecia (43 de metri lungime).

Interiorul impresionează prin coloane de marmură colorată, candelabre și mozaicuri bizantine restaurate. Relicvele sfântului se află într-un sarcofag în fața iconostasului. Biserica poate fi vizitată gratuit zilnic.

Arcul lui Galerius

Construit în jurul anului 297 d.Hr., Arcul lui Galerius marca intrarea principală în orașul roman. Din structura originală se mai păstrează trei piloni, dintre care doi legați printr-un arc decorat cu reliefuri ce înfățișează scene din campaniile militare ale împăratului împotriva perșilor, mezopotamienilor și armenilor.

Muzeul de Arheologie din Salonic

Acest muzeu de renume adăpostește artefacte descoperite în Salonic și în întreaga Macedonie antică, de la preistorie până în antichitatea târzie. Expozițiile includ sculpturi, elemente arhitecturale, obiecte din epoca neolitică și o reconstrucție a unui mormânt macedonean. Muzeul este deschis zilnic între orele 8:00–20:00 și include cafenea și magazin de suveniruri.

Ano Poli (Orașul de Sus)

Cartierul istoric, situat pe coline, este caracterizat prin străzi abrupte și înguste, fântâni otomane și numeroase biserici bizantine. Printre cele mai importante se numără Biserica Sfânta Ecaterina, Biserica Profetului Ilie și Biserica Sfântului David (Ósios Davíd), renumită pentru mozaicul său unic.

Zidurile Bizantine

Ridicate după fondarea orașului în 315 î.e.n. și întărite de Constantin cel Mare, zidurile au fost extinse și de turci în secolele XIV-XV. Din circuitul original de 8 km, astăzi se mai păstrează porțiuni restaurate, printre care Turnul Trigonion și Cetatea Heptapyrgion.

Alte monumente religioase importante

• Biserica Sfinții Apostoli (Agioi Apostoloi) – biserică bizantină din secolul al XIV-lea, inclusă pe lista UNESCO, cu fresce și mozaicuri spectaculoase.

• Biserica Sfânta Sofia (Ayía Sofía) – construită în secolul al VIII-lea, cu mozaicuri bizantine valoroase, fostă catedrală și moschee otomană.

• Biserica Panagia Halkeon – datând din secolul al XI-lea, exemplu de arhitectură bizantină cu fresce și cupole multiple.

Muzeul Luptei Macedonene

Găzduit într-o clădire neoclasică, muzeul prezintă obiecte, fotografii și documente din perioada 1900–1912, legate de lupta pentru Macedonia.

Vila Allatini

Construită în 1896 de arhitectul italian Vitaliano Poselli pentru o familie evreiască înstărită, vila impresionează prin arhitectura sa neoclasică. Astăzi găzduiește birourile administrației regiunii Macedonia Centrală, iar grădinile istorice pot fi vizitate de public.

Plajele din Salonic

Salonic, un oraș vibrant de coastă din nordul Greciei, găzduiește unele dintre cele mai frumoase plaje din țară. De la țărmuri animate cu baruri pe plajă pline de viață, până la locuri liniștite înconjurate de natură, există o plajă pentru fiecare tip de călător în această regiune spectaculoasă.

Plaja Peraia

Plaja Peraia, situată la doar 17 kilometri de centrul orașului, oferă țărmuri cu nisip fin și ape cristaline. Este cunoscută pentru facilitățile sale bine organizate, inclusiv baruri pe plajă, cafenele și închirieri de șezlonguri. Plaja Peraia este ideală pentru familii și pentru cei care caută o atmosferă de plajă animată.

Plaja Agia Triada

Plaja Agia Triada este un alt loc popular atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Această plajă cu nisip este o alegere excelentă pentru familii, datorită apelor sale puțin adânci și facilităților prietenoase pentru copii. Fie că vrei să joci volei pe plajă sau doar să te relaxezi cu o carte, Agia Triada are multe de oferit.

Plaja Nea Michaniona

Dacă ești în căutarea unei experiențe mai liniștite și mai relaxante, Plaja Nea Michaniona este alegerea perfectă. Această plajă pitorească este înconjurată de verdeață și oferă o atmosferă de calm departe de aglomerație. Relaxarea la umbra copacilor, ascultând valurile liniștite, este o experiență de neratat.

Plaja Epanomi

Plaja Epanomi este o comoară ascunsă pe care familiile nu ar trebui să o treacă cu vederea. Apele sale calme și puțin adânci o fac sigură pentru copiii mici care vor să înoate și să se joace. Cu spațiu generos pentru picnicuri și jocuri pe plajă, Epanomi promite o zi plină de distracție pentru întreaga familie.

Plaja Angelochori

Plaja Angelochori este o altă destinație ce merită vizitată de familiile care ajung în Salonic. Această plajă spațioasă are nisip fin, ape curate și o zonă de joacă, fiind perfectă pentru copiii de toate vârstele. Ia-ți cu tine jucării de plajă și cremă de soare și pregătește-te pentru o zi de neuitat.

Gastronomie și preparate tradiționale

Bougatsa

Bougatsa este o plăcintă grecească originară din Salonic. Este făcută din foi subțiri de phyllo umplute cu diverse ingrediente dulci sau sărate, precum brânză, spanac sau cremă de lapte. Cea mai populară variantă este cea cu brânză, cunoscută sub numele de tyropita.

Un mic dejun clasic în Salonic este bougatsa cu brânză sau cremă. O găsești în brutării în tot orașul, însă cel mai bun loc pentru a o încerca este la Bougatsa Giannis, care servește acest preparat de peste un secol.

Souvlaki

Souvlaki este un preparat esențial al bucătăriei grecești și constă din carne prăjită pe frigărui, servită cu pita, roșii, ceapă și sos tzatziki.

În Salonic, găsești tarabe cu souvlaki aproape la fiecare colț de stradă. Totuși, cel mai recomandat loc pentru a-l încerca este Savvikos, cu locații în Piața Aristotelous, Ladadika, Toumpa și în mall.

Koulouri

Koulouri este un produs tradițional grecesc pentru micul dejun, asemănător cu un covrig. Este un colac rotund acoperit cu semințe de susan și poate fi savurat simplu sau cu diverse topping-uri, precum brânză sau șuncă. Cel mai bun loc pentru a-l încerca este la Tragano, unde găsești o mare varietate de koulouri moi sau crocante, inclusiv variante moderne.

Galaktoboureko

Galaktoboureko este un desert grecesc format din cremă de griș învelită în foi de phyllo și însiropată. Este un desert bogat și consistent, ideal pentru cei care iubesc dulciurile.

În Salonic, găsești galaktoboureko în aproape toate meniurile de desert, dar merită încercat la Galifianakis sau, alternativ, la Elenidis, o patiserie populară care servește acest desert încă din 1940, conform tiadoestravel.

Meze

Meze reprezintă o selecție de preparate servite ca aperitive sau gustări. Meniul variază în funcție de regiune, dar în Salonic trebuie vizitat restaurantul Full Tou Meze, aflat în zona Ladadika, pentru o experiență autentică grecească.

Restaurantul este specializat în meze, porțiile sunt generoase și preparatele sunt realizate cu ingrediente locale proaspete. Cel mai bine este să ceri recomandări ospătarului pentru a degusta o varietate de arome.

Gyros

Pita gyros este un alt preparat stradal foarte popular în Salonic. Este făcut cu carne de porc sau pui la grătar, învelită într-o lipie pita, alături de ceapă, roșii și sos tzatziki.

Pita gyros este o masă sățioasă, perfectă pentru prânzul pe fugă, mai ales în timp ce faci cumpărături pe strada Tsimiski. Cel mai bun loc pentru a încerca pita gyros în Salonic este la Prassas.

Cum ajungi în Salonic

Salonic, cu aproximativ 320.000 de locuitori, este al doilea oraș ca mărime din Grecia și cel mai mare din nordul țării. Situat în regiunea Macedonia Centrală, orașul se află pe coasta nordică a Mării Egee și reprezintă unul dintre cele mai importante centre urbane ale țării, din punct de vedere istoric, cultural și economic.

Orașul se află la aproximativ 500 de kilometri nord de Atena, capitala națională, și poate fi accesat ușor de acolo prin servicii directe de tren frecvente.

Din București, poți ajunge în Salonic cu zbor direct. Companii precum Ryanair sau TAROM oferă zboruri directe către Salonic.

Alternativ, poți ajunge cu mașina personală. Salonic se află la 650 de kilometri de București, așa că vei face aproximativ 9 ore cu mașina.

Informații utile pentru turiști

Mâncarea

Descoperă gastronomia și băuturile din Salonic, de la preparate grecești clasice până la rețete locale unice.

Numit „primul oraș al gastronomiei" din Grecia de către UNESCO în 2021, Salonic este, fără îndoială, capitala culinară de facto a țării, oferind o multitudine de experiențe centrate pe mâncare. O vizită la aglomeratele piețe Kapani și Modiano este cea mai bună modalitate de a obține o imagine de ansamblu asupra produselor care fac bucătăria orașului atât de specială, în timp ce degustarea preparatelor emblematice din Salonic presupune vizitarea tavernelor și brutăriilor locale.

Siturile istorice

Deși Salonic nu are Acropola, oferta sa antică nu este mai puțin bogată. Fondat de regele Kassandros al Macedoniei în jurul anului 315 î.e.n., orașul a jucat un rol-cheie ca port comercial major în cadrul imperiilor elenistic, roman, bizantin și otoman — și urmele acestei istorii bogate sunt peste tot. Vizitează siturile istorice antice ale Salonicului, trecând pe sub Arcul triumfal al lui Galerius (cunoscut sub numele de Kamara), ale cărui coloane de marmură sunt decorate cu sculpturi complexe. Imaginează-ți forfota Forumului Roman (Agora Antică) și admiră frescele elaborate ale Rotondei într-un tur arheologic.

Nu rata Turnul Alb

Turnul Alb (Lefkos Pyrgos) de pe faleza orașului este aproape sinonim cu Salonic. Acest simbol datează din perioada stăpânirii otomane, când locul era folosit ca închisoare. Moștenirea arhitecturală otomană este mai vizibilă în Salonic decât în Atena — nu în ultimul rând pentru că Salonic a rămas parte a Imperiului Otoman mult după Războiul pentru Independența Greciei din anii 1820, până în 1912, adică aproape 500 de ani sub otomani.

După expulzarea evreilor din Spania în 1492, populația evreiască din Salonic a devenit cea mai mare comunitate a orașului până la începutul secolului XX. Deși comunitatea evreiască contemporană este mică, urmele contribuției sale bogate sunt încă vizibile astăzi — dacă știi unde să te uiți.

