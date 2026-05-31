România a obținut în 2025 un scor de 42 de puncte, ceea ce o plasează printre cele mai corupte țări la nivel global, pe locul 70.

La nivelul Uniunii Europene, România se află în top trei cele mai corupte țări. Ungaria și Bulgaria ocupă prima poziție cu 40 de puncte, România se află pe locul doi, iar Croația pe locul trei cu 47 de puncte.

De asemenea, în comparație cu țările din regiune, România are, totuşi, un scor ușor mai bun decât Republica Moldova, care a obținut 42 de puncte și Ucraina, care a înregistrat doar 36 de puncte.Corupția este o problemă în tot mai multe țări, iar numărul statelor „curate” scade anual, potrivit „hărții corupției”.

Indicele acordă fiecărei țări un scor între 0 și 100, unde:

100 indică un sector public perceput ca foarte curat și transparent;

0 indică un nivel foarte ridicat de corupție percepută.

În 2025, media globală a fost de 42 de puncte, iar 122 din 182 de țări au obținut un scor sub 50, ceea ce sugerează că problemele legate de corupție rămân răspândite în majoritatea lumii.

Cele mai „curate” țări

Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului este reducerea rapidă a numărului de țări cu performanțe foarte bune. În 2015, 12 țări aveau scoruri peste 80. În 2025, doar 5 țări au mai rămas în această categorie. Astfel, în raport, clasamentul celor mai „curate” țări este: Danemarca ocupă primul loc, cu 89 de puncte, urmată de Finlanda, cu 88 de puncte, și Singapore, cu 84 de puncte.

Această tendință sugerează că inclusiv statele cunoscute pentru instituții solide și democrații stabile se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra guvernării.

Potrivit Transparency International, printre cauzele posibile se numără:

polarizarea politică accentuată;

scăderea încrederii în instituțiile publice;

slăbirea mecanismelor de control și echilibru ale puterii.

La extrema opusă, țări precum Somalia au obținut doar 9 puncte, unul dintre cele mai slabe rezultate din lume.

Declinul Statelor Unite

Un exemplu notabil este SUA, care a obținut 64 de puncte și ocupă locul 29 la nivel mondial. Acesta reprezintă cel mai slab scor înregistrat vreodată de SUA în cadrul indicelui și reflectă preocupări tot mai mari privind:

transparența instituțiilor;

integritatea proceselor publice;

încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Românii, despre corupția din țară

Românii consideră, în proporţie de 27,8%, că principala problemă a României este corupţia, conform unui sondaj INSCOP.

Întrebaţi care este în opinia lor principala problemă a ţării, 27,8% dintre respondenţi menţionează corupţia, 14,9% - lipsa locurilor de muncă bine plătite, 13,4% - instabilitatea politică, 10,7% - inflaţia şi costul vieţii. 8,1% dintre cei chestionaţi indică deficitul bugetar şi datoria publică, 6,6% starea sistemului de educaţie, 5% starea sistemului de sănătate, 4,4% războiul şi contextul internaţional, 2,6% altceva. 2,4% nu ştiu sau nu răspund.