Întrebat de jurnaliștii britanici dacă va exista o măsură mai drastică decât cea a expulzării consulului rus la Constanța și care ar fi următoarea decizie a României, Nicușor Dan a transmis: „Deocamdată da. În ultimii ani au fost 20-30 de drone care nu aveau încărcătură explozivă. Luna trecută am avut o altă dronă, cu încărcătură explozivă, care, din fericire, nu a explodat. A devenit periculos pentru cetățenii români. Când rușii lovesc, țintesc orașe care sunt pe partea cealaltă a Dunării, trebuie să se asigure că nu rănesc cetățeni români. Deci este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Dacă nu, avem alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. Expulzarea ambasadorului, de exemplu. Este o ierarhie diplomatică a măsurilor”, a transmis președintele României pentru BBC. Interviul poate fi ascultat AICI.

Ambasadorul Rusiei a amenințat direct România

După ce o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit în România, în aprilie, ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE, iar după nu s-a sfiit să amenințe direct statul român, fără să fie mustrat pentru acest gest.

Atunci, Vladimir Lipaev a contrazis-o pe şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, în privinţa dronei căzute la Galaţi şi a declarat că a respins categoric, cu ocazia convocării la MAE, ”insinuările nefondate”.

El a declarat pentru TASS (unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului) că nu a fost stabilită apartenenţa certă şi consideră că ”ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

”România, participând activ la organizarea livrărilor către regimul de la Kiev de armament, muniţii şi echipamente, este, de facto, parte la conflict şi trebuie să fie conştientă de posibilele consecinţe ale acţiunilor sale, a subliniat Vladimir Lipaev, adăugând însă că ”Rusia nu a vizat niciodată obiective din România cu mijloacele sale de lovire, iar prin urmare orice pretenţii la adresa sa în acest context sunt inacceptabile, nejustificate şi lipsite de temei”.

Răspunzând la întrebarea corespondentului TASS, Vladimir Lipaev a declarat că, în cadrul întrevederii de la MAE României, „a respins categoric insinuările nefondate care denaturează imaginea incidentului şi alimentează în societatea românească o psihoză antirusească”.

„În primul rând, nu a fost stabilită în mod cert apartenenţa dronei prăbuşite, care ar fi putut fi, de altfel, ucraineană. Nu este clar în ce mod aceasta a ajuns pe teritoriul României: fie a fost doborâtă de mijloacele de apărare antiaeriană, fie a fost deviată prin mijloace de război electronic, fie a fost doborâtă de avioane ale forţelor aeriene, fie a căzut de la sine, aceste întrebări rămân fără răspuns”, a argumentat diplomatul rus.