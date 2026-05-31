Potrivit ANM, până la ora 16:30, în judeţul Ilfov, localităţile Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia şi Dascălu, este Cod portocaliu.
„Se vor semnala: Averse torenţiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie cu rafale de 60...75 km/h, grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm)”, a transmis ANM.
De asemenea, până la ora 17.00, este cod galben în Bucureşti.
„Se vor semnala: Vijelie cu rafale de 50...65 km/h”, arată ANM.
ISU Bucureşti-Ilfov anunţă că, pentru avertizarea şi informarea populaţiei din proximitatea avertizării cod portocaliu, a fost transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT.
Pompierii recomandă:
- Amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;
- Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
- Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
- Curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii;
- În cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora.