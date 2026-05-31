Ikaria, insula grecească a longevității. Care este secretul vieții fără stres al localnicilor

Insula Ikaria este plină de istorie și tradiții vechi, ceea ce îi face pe oameni să fie curioși să descopere ce o face atât de specială. Oamenii de aici trăiesc mult, iar acest lucru te poate face să te întrebi care este secretul lor. Un lucru este sigur: au mâncare bună, plaje liniștite și un stil de viață care îi ajută să fie fericiți și sănătoși. Dacă vizitezi Ikaria, vei găsi liniște, peisaje frumoase și numeroase povești din trecut care așteaptă să fie descoperite. Plajele curate și stilul de viață relaxat mediteranean sunt experiențe pe care oamenii le povestesc ani întregi.

Unde se află Ikaria și de ce este faimoasă

Ikaria este o mică insulă situată în Marea Egee, cunoscută pentru frumusețea sa naturală, istoria bogată și cultura aparte. Această destinație ascunsă este adesea ignorată de turiști, ceea ce o face ideală pentru cei care caută o experiență grecească autentică, departe de aglomerație.

Ikaria are 2 porturi și 1 aeroport. Poți ajunge aici (în porturile Evdilos sau Agios Kyrikos) fie cu feribotul din insulele din apropiere și din portul Pireu, călătoria durând aproximativ 6–7 ore, fie cu avionul, în aproximativ 40 de minute din aeroportul din Atena. Eu am ajuns pe insulă cu avionul și am plecat cu feribotul. Poți rezerva biletele de feribot de pe Ferryscanner.com.

Ikaria este cunoscută pentru longevitatea locuitorilor. Principalul motiv este stilul lor special de viață. Oamenii din Ikaria consumă mese simple, cu pește proaspăt, legume locale, ulei de măsline și vin roșu produs pe insulă.

Aceste alimente naturale fac parte din dieta lor zilnică. Împreună cu un ritm lent și echilibrat de viață, acestea îi ajută să își mențină sănătatea fizică și mentală odată cu înaintarea în vârstă, conform remitily.

Totuși, longevitatea în Ikaria nu ține doar de alimentație. Locuitorii trăiesc în comunități unite și au grijă unii de alții. Sunt activi, lucrează în aer liber și își dedică timp lucrurilor care le aduc bucurie, precum dansul, muzica live și somnul de după-amiază. Toate aceste obiceiuri contribuie la viața lungă a oamenilor din Ikaria.

De ce trăiesc oamenii mai mult în Ikaria

Există câteva secrete ale longevității locuitorilor insulei pe care oamenii de știință au încercat să le identifice în ultimii ani. Un factor asupra căruia aproape toți cercetătorii par să fie de acord este alimentația lor, caracterizată prin simplitate și ingrediente naturale, bazată pe ceea ce este cunoscut drept dieta mediteraneană.

Această dietă include ulei de măsline, principala sursă de grăsimi mononesaturate, bogat și în antioxidanți. S-a demonstrat că uleiul de măsline are proprietăți cardioprotectoare și contribuie semnificativ la creșterea colesterolului HDL („colesterolul bun”).

Legumele ocupă, de asemenea, un loc important în dieta mediteraneană. Bogate în apă, care hidratează organismul, ele sunt și surse excelente de vitamine și minerale necesare pentru susținerea sistemului imunitar.

Usturoiul este cunoscut pentru efectele sale protectoare asupra inimii și creierului. Foarte prezent în această dietă și considerat tradițional un elixir al tinereții, usturoiul detoxifică și întărește sistemul imunitar. Consumat regulat, poate reduce colesterolul și tensiunea arterială și poate preveni formarea cheagurilor de sânge.

Acizii grași Omega-3 și peștele sunt poate elementul-cheie al dietei mediteraneene. Sardinele, somonul, heringul și păstrăvul sunt surse excelente de Omega-3 și au efecte benefice asupra inimii.

Acești acizi grași contribuie la scăderea nivelului trigliceridelor din sânge și sunt esențiali pentru funcționarea și dezvoltarea sistemului nervos. Se crede chiar că pot încetini apariția demenței degenerative.

Nucile, inclusiv migdalele și nucile obișnuite, sunt frecvent consumate în aceste zone. Toate tipurile de nuci sunt bogate în gamma-tocoferol și vitamina E, care ajută la reglarea nivelului de lipide și la reducerea colesterolului LDL, prevenind blocarea arterelor prin depuneri de placă.

Cerealele integrale sunt, în general, mai bune decât cele procesate, deoarece își păstrează mai bine valorile nutritive.

Pâinea integrală, pastele și orezul integral pot fi introduse ușor în alimentație și pot avea efect protector împotriva anumitor tipuri de cancer, diabet și boli cardiovasculare.

Dieta este un factor important, dar nu singurul care influențează longevitatea locuitorilor din Ikaria. Cercetările au arătat că există și alți factori care contribuie la viața lor lungă.

Printre aceștia se numără condiția fizică bună, menținută prin activitate zilnică, muncă manuală și stil de viață rural. Mersul pe jos practicat zilnic de localnici, împreună cu relieful muntos al insulei, contribuie la menținerea unei stări fizice bune.

În plus, odihna de la mijlocul zilei, specifică stilului mediteranean și constând într-un scurt somn, s-a dovedit benefică pentru sănătatea inimii. Relațiile apropiate cu familia și comunitatea, foarte puternice în Ikaria, sunt și ele asociate cu o speranță de viață mai mare.

Nu în ultimul rând, ritmul relaxat al vieții cotidiene, cu un nivel redus de anxietate și stres, contribuie și el la longevitate. Locuitorii din Ikaria sunt considerați oameni optimiști.