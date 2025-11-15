Cele mai frumoase obiective turistice din județul Argeș. Ce poți vizita de la Curtea de Argeș la Transfăgărășan

Județul Argeș îmbină armonios istoria, natura și tradițiile românești. Regiunea oferă numeroase locuri de descoperit pentru orice pasionat de călătorii.

În județul Argeș se află unele dintre cele mai cunoscute locuri din România: Curtea de Argeș, fosta capitală a Țării Românești, și Transfăgărășanul, drumul care urcă spre crestele Carpaților.

Între ele se găsesc o mulțime de locuri de vizitat, de la mănăstiri, lacuri, cetăți, până la trasee montane perfecte pentru o escapadă de weekend. Iată cele mai frumoase obiective turistice din județul Argeș.

De ce merită să vizitezi județul Argeș

Județul Argeș este unul dintre cele mai frumoase din România, fiind plin de obiective naturale și turistice. Muntele se îmbină cu dealul, pădurea cu câmpia, iar peste toate astea există o mulțime de biserici frumoase și vechi pe care le poți vizita.

Printre mănăstiri se numără Mânăstirea Curtea de Argeș, Biserica Domnească, Mânăstirea Corbii de Piatră, Mânăstirea Cetățuia, Negru Vodă, Mânăstirea Cotmeana sau Mânăstirea Nămăiești.

Județul Argeș a fost atestat prin dovezi arheologice încă din timpul paleoliticului inferior și aici au fost întemeiate primele capitale ale Țării Românești, la Curtea de Argeș și Câmpulung.

Top obiective turistice din județul Argeș

Transfăgărășan

Considerat cel mai spectaculos drum din România, datorită peisajelor și amplasării sale, Transfăgărășanul își ia numele de la munții pe care îi traversează. „Trans” înseamnă „peste”, iar „făgărășan” se referă la Munții Făgăraș, prin care trece acest drum.

Transfăgărășanul este una dintre principalele rute care leagă sudul României de Transilvania.

Drumul considerat de mulți drept cel mai frumos drum pentru condus din lume a fost construit în timpul regimului comunist din România, lucrările începând în 1969. Au existat două echipe, fiecare pornind construcția de pe câte o parte a muntelui. Acestea s-au întâlnit pe 16 august 1971, iar pe versantul nordic, la altitudinea de 1600 de metri, se află un monument care marchează momentul întâlnirii.

Întregul drum a fost finalizat în 1974 și asfaltat în 1980. Traseul alpin include 833 de poduri și 28 de viaducte. Pentru construcția sa au fost detonate aproximativ 3 milioane de tone de stâncă, folosindu-se 6520 de tone de TNT.

Pe lângă cantitățile uriașe de materiale folosite, construcția Transfăgărășanului a costat și viețile a 40 de oameni. Două monumente amplasate de-a lungul drumului amintesc de sacrificiul lor.

Transfăgărășanul are o lungime totală de 152 km, dintre care aproximativ 90 km traversează zona montană.

Cel mai înalt punct al drumului se află la Cabana Bâlea, la o altitudine de 2042 de metri.

Foto: Facebook / CNAIR

Barajul și Lacul de acumulare Vidraru

Lacul de acumulare Vidraru se află de-a lungul spectaculosului Transfăgărășan, acolo unde râul Argeș intră în chei, și este o atracție foarte apreciată de cei care iubesc peisajele naturale. Împrejmuit de păduri dese și de crestele Munților Făgăraș, lacul oferă un loc ideal pentru relaxare.

Pe malurile lacului există numeroase zone de camping. Urmând malul estic, printre tuneluri, serpentine și viaducte, se ajunge la Barajul Vidraru, o adevărată realizare inginerească, ale cărei contururi sunt iluminate electric la lăsarea serii. Reflecția lunii în apă și luminile care străpung întunericul creează o imagine spectaculoasă.

Momentan, lacul este gol, din cauza unor lucrări.

„Primăria Municipiului Curtea de Argeș aduce la cunoștința publicului faptul că, începând cu data de 1 august 2025, compania Hidroelectrica va demara procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru, în vederea efectuării lucrărilor de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

Această operațiune este necesară pentru realizarea intervențiilor tehnice asupra echipamentelor hidromecanice ale barajului, având drept scop punerea în siguranță a întregii amenajări hidroenergetice și asigurarea funcționării acesteia pentru un nou ciclu de viață”, anunță Primăria Curtea de Argeș.

Golirea lacului se va desfășura în perioada 1 august 2025 – 28 februarie 2026, în mai multe etape succesive.

Shutterstock

Mănăstirea Curtea de Argeș

Mănăstirea Curtea de Argeș a fost construită în urmă cu 500 de ani de către domnitorul Neagoe Basarab și a devenit una dintre cele mai importante din sudul României. Arhitectura sa originală a servit drept model pentru multe alte biserici de-a lungul secolelor, însă niciuna nu a egalat-o.

Ceremonia de sfințire din anul 1517 a fost un eveniment foarte important, fiind prezent chiar și Patriarhul Constantinopolului, alături de numeroși preoți veniți de la Muntele Athos.

Următoarele secole au fost însă dificile pentru mănăstire. Incendiile, cutremurele și atacurile au distrus aproape complet biserica, care servea și ca necropolă pentru ctitorul ei medieval și descendenții acestuia. A fost parțial restaurată în secolele următoare de Matei Basarab și Șerban Cantacuzino. Cea mai amplă lucrare de restaurare a fost însă realizată din inițiativa primului rege al României, Carol I, sub coordonarea arhitectului francez Emile André Lecomte du Nouÿ.

Shutterstock

Biserica Domnească

Biserica Domnească a fost ctitorită de Basarab I și are o arhitectură de tip bizantin ăn formă de cruce greacă, care este în mare parte păstrată în forma originală. Lăcașul de cult datează din 1352 și impresionează prin pictura murală care acoperă întreagă biserică. Cele 130 de fresce cu scene biblice au fost conservate foarte bine.

Cele mai frumoase orașe de vizitat în județul Argeș

Câmpulung Muscel

Se află în nod-estul județului, la poalele Munților Iezer. Orașul este străbătut de șoseaua DN73, care leagă Piteștiul de Brașov. Peste 100 de locuri din oraș sunt clasificate ca monumente istorice, printre care Mănăstirea Negru Vodă, biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul sau Muzeul de Etnografie.

Curtea de Argeș

Curtea de Argeș se află în nord-vestul județului, la poalele Munților Făgăraș, la o altitudine de 450 m, pe cursul superior al râului Argeș. Este traversat de Transfăgărășan, care leagă Piteștiul de Sibiu, și de DN73C, care asigură legătura cu Câmpulung și Râmnicu Vâlcea.

Curtea de Argeș are unele dintre cele mai valoroase monumente bizantine din România, precum Biserica Domnească din secolul al XIV-lea, inclusă pe lista indicativă UNESCO.

Pitești

Pitești, reședința județului Argeș, este principalul punct de plecare pentru explorarea județului. Orașul se află la aproximativ o oră de București.

Localitatea are o istorie veche, atestată documentar în 1388, și a fost reședință temporară pentru domnitori precum Basarab Țepeluș, Mihnea cel Rău și Vlad cel Tânăr. Printre cei care au avut proprietăți aici s-au numărat familii boierești importante, iar Neagoe Basarab a ridicat Curtea Voievodală în secolul al XVI-lea.

