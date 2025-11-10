Un bărbat a fost spulberat de o mașină pe un drum din Argeş, după ce a tras pe dreapta din cauza unei defecțiuni

10-11-2025 | 07:16
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seară, după ce autovehiculul pe care îl conducea s-a defectat, iar el a tras pe dreapta şi a ieşit din maşină, fiind lovit de un alt autovehicul.

Mihaela Ivăncică

În urma evenimentului rutier, circulaţia pe drumul expres dintre Piteşti şi Slatina a fost blocată timp de aproximativ două ore.

Evenimentul rutier s-a produs duminică seară, jurul orei 18:15, drumul expres 12 Piteşti-Slatina, la kilometrul 96, pe raza comunei argeşene Lunca Corbului.

”Din verificările preliminare, s-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, din comuna Cujmir, judeţul Mehedinţi, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Slatina către Piteşti, ar fi accidentat un bărbat de 40 de ani, din comuna Berevoeşti, judeţul Argeş, care se afla pe partea carosabilă. Din primele cercetări a rezultat că bărbatul accidentat, oprise anterior autovehiculul pe care îl conducea, pe partea dreaptă a sensului de mers, din cauza unei defecţiuni tehnice”, a transmis Poliţia judeţeană Argeş.

Bărbatul accidentat se afla lângă autoutilitara sa, care se defectase, şi pe care reuşise să o tragă pe dreapta, pe acostamentul drumului. Şoferul care l-a lovit pe bărbat nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, transmit oficialii Poliţiei.

În urma accidentului a fost deschis un dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările continuând în acest caz.

Sursa: News.ro

10-11-2025 07:16

