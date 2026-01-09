Regimul de la Teheran amenință cu moartea protestatarii din Iran. Comunicațiile, în blackout de peste 24 de ore

09-01-2026 | 22:19
Iranienii se află de mai bine de 24 de ore într-un blackout aproape total al internetului, pe fondul protestelor antiguvernamentale care se extind în toată țara. Regimul de la Teheran amenință protestatarii cu pedeapsa capitală.

Alexandru Toader

Procurorul din Teheran, Ali Salehi, a declarat că unii protestatari din Iran ar putea fi condamnați la moarte pentru acțiunile lor, potrivit agenției de știri semi-oficiale Tasnim.

Salehi a afirmat că actele de vandalism îndreptate împotriva proprietății publice, comise în cadrul demonstrațiilor împotriva regimului, vor fi considerate „moharebeh”, tradus prin „război împotriva lui Dumnezeu”. Pedeapsa pentru moharebeh include execuția.

„Nu vom da dovadă de indulgență față de teroriștii înarmați”, a declarat Salehi, potrivit Tasnim. „Pedeapsa lor este moharebeh.”

Execuția protestatarilor de către Iran a provocat anterior proteste internaționale, criticii afirmând că regimul a dus pedeapsa capitală la un nou nivel, potrivit Sky News.

Pană în comunicații de peste 24 de ore

Între timp, regimul de la Teheran a impus joi o întrerupere a comunicațiilor la nivel național, în încercarea de a ține sub control demonstrațiile și de a împiedica difuzarea informațiilor și a imaginilor video pe rețelele de socializare.

Sute de persoane au fost rănite și 45 de protestatari – dintre care opt copii – au fost uciși de la începutul protestelor, acum aproape două săptămâni, potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHRNGO) cu sediul în Norvegia.

Observatorii internaționali se tem că întreruperea ar putea precede o represiune și mai sângeroasă împotriva protestatarilor. „Întreruperile naționale tind să fie strategia preferată a regimului atunci când se intenționează utilizarea forței letale împotriva protestatarilor”, a declarat Alp Toker, directorul organizației de supraveghere a securității cibernetice NetBlocks, pentru CNN, „cu scopul de a împiedica răspândirea știrilor despre ceea ce se întâmplă pe teren și, de asemenea, de a limita atenția internațională”.

Într-un discurs televizat, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a promis că nu va ceda, acuzând demonstranții că acționează în numele grupurilor de opoziție emigrate și al Statelor Unite, iar un procuror public a amenințat cu pedepse cu moartea.

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din Iran a declarat că decizia de a închide internetul a fost luată „de autoritățile de securitate competente, în circumstanțele actuale ale țării”, notează Reuters.

Blocarea internetului a redus drastic cantitatea de informații care părăsesc țara. Apelurile telefonice către Iran nu puteau fi efectuate. Cel puțin 17 zboruri între Dubai și Iran au fost anulate, potrivit site-ului web al aeroportului din Dubai.

Imaginile publicate peste noapte de televiziunea de stat arătau, potrivit acesteia, autobuze, mașini și motociclete în flăcări, precum și incendii în stații de metrou și bănci.

Sursa: CNN, Reuters, Sky News

