Ger în Iași. Mai mulți oameni ai străzii au fost duși în centre de urgență

Stiri actuale
10-01-2026 | 08:32
Persoanele fără adăpost sunt extrem de vulnerabile în nopțile friguroase. Autoritățile din Iași, unde vineri noapte s-au înregistrat minus 7 grade Celsius, au mers pe străzi în căutarea lor.

autor
Iulia Ciuhu

Au încercat să-i convingă pe oameni să stea măcar câteva ore în centrele de asistență socială pentru a se încălzi. Acolo primesc o masă caldă și, dacă vor, pot rămâne peste noapte.

Șapte oameni care își duc traiul pe străzile orașului au fost găsiți numai în gara din Iași. Cei mai mulți au acceptat să vină să doarmă la căldură, într-un pat.

În adăposturi primesc două mese calde pe zi și li se asigură condiții de igienă.

Marius Benchea, coordonator la Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași: „Persoanele răspund relativ pozitiv și acceptă să meargă să primească serviciile oferite”.

Simona Apetroaie, coordonatorul serviciilor sociale, Fundația Emmaus Iași: „Ei vin, primesc haine de schimb, este o cameră pentru lucrurile personale. Face duș, este obligatoriu apoi servesc masa caldă, pentru mulți este singura masă caldă din zi”.

Zece persoane fără locuință au ajuns vineri seară în adăposturile din Iași.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, ger, oameni fara adapost, servicii sociale,

Dată publicare: 10-01-2026 08:32

