Piloții ucraineni sunt nevoiți să inventeze noi tactici de luptă pentru F-16: NATO i-a pregătit pentru alt război

Stiri externe
10-01-2026 | 08:40
F-16
Getty

Piloții ucraineni de avioane F-16 au fost nevoiți să-și dezvolte propriile tactici de luptă pentru că antrenamentul inițial urmat în cadrul NATO s-a bazat pe războaie „total diferite” de cel din Ucraina.

autor
Știrile PRO TV

Forțele aeriene ucrainene au publicat luni un interviu video cu un pilot care a vorbit despre performanța avionului F-16 Fighting Falcon și despre primele provocări cu care s-a confruntat când a învățat să piloteze avionul.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro. 

De ce își dorește Trump cu ardoare ca Statele Unite să controleze Groenlanda: „Pentru mine contează”

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: lupte, Ucraina, razboi, NATO, piloti, avioane f-16, tactica,

Dată publicare: 10-01-2026 08:40

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Cât plătește România pentru instruirea piloților avioanelor F-16 primite din Țările de Jos. Acordul-cadru e în Parlament
Stiri actuale
Cât plătește România pentru instruirea piloților avioanelor F-16 primite din Țările de Jos. Acordul-cadru e în Parlament

Ministerul Apărării Naţionale a solicitat, marţi, Parlamentului, aprobarea prealabilă pentru semnarea unui acord-cadru privind instruirea piloţilor pe avioanele F-16.

Recomandări
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți
Stiri actuale
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți

Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.

Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură
Stiri externe
Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59