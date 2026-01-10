Piloții ucraineni sunt nevoiți să inventeze noi tactici de luptă pentru F-16: NATO i-a pregătit pentru alt război
Piloții ucraineni de avioane F-16 au fost nevoiți să-și dezvolte propriile tactici de luptă pentru că antrenamentul inițial urmat în cadrul NATO s-a bazat pe războaie „total diferite” de cel din Ucraina.
Forțele aeriene ucrainene au publicat luni un interviu video cu un pilot care a vorbit despre performanța avionului F-16 Fighting Falcon și despre primele provocări cu care s-a confruntat când a învățat să piloteze avionul.
