Lacul Vidraru – cum ajungi și ce activități poți face aici. Istoria barajului și a lacului de acumulare

Lacul de acumulare a fost creat în anul 1965 de Barajul Vidraru pentru producția de energie electrică și prevenirea inundațiilor. Lacul are o suprafață totală de 893 de hectare și o lungime de peste 10 kilometri.

Lacul și barajul Vidraru - istoric

Barajul Vidraru, construit între anii 1960-1966, este una dintre cele mai importante lucrări hidroenergetice din România. Complexul a fost proiectat pentru a produce energie electrică, a sprijini irigațiile și a preveni inundațiile. În prezent, barajul și lacul de acumulare sunt și obiective turistice populare.

Barajul Vidraru are o înălțime impresionantă de 166,6 metri și o lungime a coronamentului de 307 metri. Este construit sub forma unui arc care cuprinde 22 de coloane verticale îmbinate prin rosturi de dilatație. Pentru realizarea sa s-au folosit 480.000 metri cubi de beton nearmat, impermeabil. Gigantul de beton a fost proiectat să reziste atât presiunii apei, cât și condițiilor naturale extreme.

Hidrocentrala Vidraru, situată la 130 de metri sub albia râului Argeș, poate fi controlată de la distanță, din București. Cu o putere de 220 MW și o capacitate de producție de 400 milioane kWh pe an în condiții de precipitații medii, aceasta este foarte importantă pentru sistemul energetic național. În plus, regularizarea debitului râului Argeș și a afluenților săi permite irigarea a peste 100.000 de hectare de teren agricol și protecția împotriva viiturilor.

Construcția barajului a necesitat soluții inginerești avansate. Corpul barajului este integrat în versanții munților Pleșa și Vidraru, fiind străbătut de 9 galerii orizontale prin care se monitorizează integritatea structurii. Accesul între galerii se face cu ajutorul a două lifturi interioare sau pe căile exterioare.

Pe lângă funcționalitatea lui, barajul Vidraru a fost, la vremea construirii lui, un adevărat simbol al progresului tehnologic. La momentul inaugurării, se clasa pe locul 5 în Europa și pe locul 9 în lume ca înălțime și complexitate.

În 1974, barajul Vidraru a suferit o avarie semnificativă în timpul unui test. O viitură artificială de 600 metri cubi pe secundă a cauzat perturbări în alimentarea cu energie electrică, distrugerea parțială a unui pod și pierderea a două vieți omenești. Cu toate acestea, barajul și-a demonstrat soliditatea, nefiind afectat de cutremurul puternic din 1977. Se estimează că o eventuală avarie a barajului ar putea produce inundații masive în zonele din aval, ajungând la Pitești în aproximativ 72 de minute.

Astăzi, barajul Vidraru și lacul de acumulare sunt destinații turistice populare pentru vizitatori, mai ales pentru peisajele spectaculoase și activitățile pe care le poți face: pe lac se poate face canotaj, windsurfing, jetski sau plimbări cu vaporașul.

De asemenea, zona din jurul lacului este un habitat natural pentru specii diverse de animale, precum căprioarele, cerbii, urșii, lupii, caprele negre și vidrele. Pentru cei pasionați de natură, Vidraru oferă oportunități de explorare a florei și faunei din Munții Făgăraș.

Cum ajungi

Cea mai cunoscută cale de acces către lacul și barajul Vidraru este drumul național DN7C - Transfăgărășan, care traversează zona montană a Munților Făgăraș. Poți opta pentru mai multe variante de traseu, în funcție de punctul tău de plecare:

Cu mașina:

Dinspre București: Mergi pe autostrada A1 București - Pitești, apoi continuă pe DN7C de la Pitești spre Curtea de Argeș și Corbeni, până la Barajul Vidraru. Distanța este de aproximativ 175 km.

Dinspre Sibiu: Mergi pe DN7 până la Țuțulești, apoi pe DJ703M și DN7D spre Curtea de Argeș. De acolo, drumul continuă pe DN7C spre baraj. Distanța este de 128 km.

Dinspre Brașov: Parcurge DN73 Brașov - Râșnov - Câmpulung până la Curtea de Argeș, apoi urmează DN7C. Distanța este de 153 km.

Dinspre Râmnicu Vâlcea: Drumul te poartă pe DN67 până la Horezu, apoi pe DN73C spre Curtea de Argeș și DN7C până la Vidraru. Distanța este de aproximativ 65 km.

Dinspre Târgu Jiu: Urmează DN67 până la Horezu, DN73C către Curtea de Argeș, și continuă pe DN7C. Distanța este de 175 km.

Dacă dorești să ajungi dinspre nord, pe Transfăgărășan (DN7C), trebuie să știi că acest drum este accesibil doar câteva luni pe an, de obicei din iunie până la finalul lui octombrie, în funcție de condițiile meteorologice.

Cu trenul:

Dacă preferi transportul cu trenul, cea mai apropiată gară este în Curtea de Argeș, situată la aproximativ 29 km de Barajul Vidraru. De aici, poți continua călătoria cu un taxi sau mijloace de transport locale către baraj.

Distanțe principale față de Barajul Vidraru

Pentru a-ți planifica călătoria mai ușor, iată câteva dintre distanțele principale față de baraj:

· 29 km de Curtea de Argeș

· 64 km de Pitești

· 65 km de Râmnicu Vâlcea

· 128 km de Sibiu

· 153 km de Brașov

· 175 km de București și Târgu Jiu

· 205 km de Alba Iulia

Ce activități poți face aici

Lacul Vidraru este destinația perfectă pentru o escapadă de o zi, mai ales dacă locuiești în București sau prin apropiere.

Barajul Vidraru rămâne unul dintre cele mai impresionante din Europa. Cu o înălțime de 166 de metri și o lungime de 307 metri, de pe el poți vedea priveliști impresionante. La capătul său vei găsi Monumentul Electricității, statuia lui Prometeu. Urcă treptele monumentului până la platforma pentru o priveliște superbă asupra lacului și a Munților Făgăraș.

Dacă vrei o plimbare relaxantă pe lacul Vidraru, închiriază o barcă sau o hidrobicicletă, opțiuni disponibile doar pe timp de vară. Pentru cei care preferă ceva mai confortabil, plimbările cu vaporașul sunt o alegere excelentă.

Zona Vidraru nu înseamnă doar apă și munți. În apropierea Lacului Cumpăna, poți închiria cai pentru o experiență unică sau poți opta pentru plimbări cu trăsura sau sania în funcție de sezon.

Dacă ai ajuns la Vidraru, nu poți rata o plimbare pe Transfăgărășan, faimoasa șosea care urcă până la 2055 de metri altitudine. Lacul Vidraru este o oprire esențială de-a lungul acestui drum care traversează Munții Făgăraș printr-un tunel de 850 de metri lungime.

Cu o suprafață de aproape 900 de hectare și o circumferință de 28 km, lacul Vidraru este perfect pentru pasionații de fotografie. Dacă ai un aparat profesionist, poți veni să faci câteva cadre cu adevărat unice, indiferent de sezon. Dacă preferi doar să te relaxezi, picnicurile pe malul lacului sunt o alegere excelentă pentru sezonul cald.

Pentru cei mai aventuroși, lacul este un loc excelent pentru sporturi nautice precum caiacul sau stand-up paddleboarding. Chiar dacă nu sunt organizate activități de acest tip la scară largă, poți aduce propriul echipament pentru a te bucura de o zi frumoasă pe apă, în timpul verii.

