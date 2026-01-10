Cum trec animalele exotice iarna geroasă la Grădina Zoologică din Craiova: „Nu rezistă la temperaturi cu minus”

În aceste zile geroase, animalele din grădinile zoo au nevoie de ceva mai multă grijă și atenție. Unele dintre ele nu sunt obișnuite cu temperaturi atât de scăzute. Și ca să le protejeze de frig, îngrijitorii le creează condiții speciale.

Așa se întâmplă de exemplu la Grădina Zoologică din Craiova.

Animalele exotice, spun îngrijitorii, resimt cel mai puternic vremea rece.

Pentru a se asigura că trec cu bine peste iarnă, mențin temperatura la 20-24 de grade Celsius, în pavilion.

Gheorghe Diaconeasa, tehnician veterinar: „Fiind animale exotice, nu rezistă la temperaturi cu minus grade. Ele sunt obișnuite să trăiască în habitatul lor la temperaturi ridicate de 18-24 de grade, sau poate și mai mult.”

În unele țarcuri, au fost făcute paturi din paie sau fân. Și alimentația joacă un rol important.

Daniela Ochea, purtător de cuvânt RAADPFL Craiova: „Se suplimentează rația de hrană - carne, legume, și primesc suplimentar vitamine și calciu.”

Există totuși animale care nu au probleme cu frigul. Bizonii și cerbii de exemplu, se simt în largul lor chiar și atunci când temperaturile coboară mult sub zero.

