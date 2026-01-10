Cum trec animalele exotice iarna geroasă la Grădina Zoologică din Craiova: „Nu rezistă la temperaturi cu minus”

Stiri Diverse
10-01-2026 | 09:20
×
Codul embed a fost copiat

În aceste zile geroase, animalele din grădinile zoo au nevoie de ceva mai multă grijă și atenție. Unele dintre ele nu sunt obișnuite cu temperaturi atât de scăzute. Și ca să le protejeze de frig, îngrijitorii le creează condiții speciale.

autor
Roxana Vlădășel

Așa se întâmplă de exemplu la Grădina Zoologică din Craiova.

Animalele exotice, spun îngrijitorii, resimt cel mai puternic vremea rece.

Pentru a se asigura că trec cu bine peste iarnă, mențin temperatura la 20-24 de grade Celsius, în pavilion.

Gheorghe Diaconeasa, tehnician veterinar: „Fiind animale exotice, nu rezistă la temperaturi cu minus grade. Ele sunt obișnuite să trăiască în habitatul lor la temperaturi ridicate de 18-24 de grade, sau poate și mai mult.”

Citește și
CEO birou
Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

În unele țarcuri, au fost făcute paturi din paie sau fân. Și alimentația joacă un rol important.

Daniela Ochea, purtător de cuvânt RAADPFL Craiova: „Se suplimentează rația de hrană - carne, legume, și primesc suplimentar vitamine și calciu.”

Există totuși animale care nu au probleme cu frigul. Bizonii și cerbii de exemplu, se simt în largul lor chiar și atunci când temperaturile coboară mult sub zero.

De ce își dorește Trump cu ardoare ca Statele Unite să controleze Groenlanda: „Pentru mine contează”

Sursa: Pro TV

Etichete: animale, zoo, frig,

Dată publicare: 10-01-2026 08:31

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență
Stiri Diverse
Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

Steven Bartlett, fondatorul și gazda podcastului The Diary of a CEO, și-a asumat un risc angajând un candidat cu un CV aproape gol. Unul dintre motive a fost comportamentul tinerei față de un paznic.

Petreceri și voie bună în Capitală chiar și după sărbătorile de iarnă. Cum s-au distrat bucureștenii
Stiri Diverse
Petreceri și voie bună în Capitală chiar și după sărbătorile de iarnă. Cum s-au distrat bucureștenii

Deși s-au încheiat sărbătorile de iarnă, mulți oameni încearcă să prelungească atmosfera festivă. În Capitală, continuă distracția și petrecerile.

Slănic Moldova a devenit „capitala distracției” și a gustului în acest weekend. Oamenii au dansat în horă: „E fantastic”
Stiri Diverse
Slănic Moldova a devenit „capitala distracției” și a gustului în acest weekend. Oamenii au dansat în horă: „E fantastic”

În acest weekend, Slănic Moldova devine capitala distracției și a gustului. La un nou festival, oamenii sunt ademeniți cu vițel gătit la foc domol, ciolan afumat și caracatiță la grătar.

Recomandări
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți
Stiri actuale
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți

Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.

Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură
Stiri externe
Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără căldură

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59