Petreceri și voie bună în Capitală chiar și după sărbătorile de iarnă. Cum s-au distrat bucureștenii

10-01-2026 | 09:05
Deși s-au încheiat sărbătorile de iarnă, mulți oameni încearcă să prelungească atmosfera festivă. În Capitală, continuă distracția și petrecerile.

Denisa Stoica,  Ștefan Maleș

Dar sunt și oameni care aleg activități ceva mai lejere, care să le dea un moment de răgaz, înainte să revină la normal.

În centrul vechi al Capitalei, opiniile sunt împărțite.

Angajații teraselor spun că oamenii încearcă să se recupereze după sărbători.

Angajată: „Sunt cam somnambuli. Cred că așteptăm să ne dezmorțim în martie, când o să vină căldura, că acum este foarte frig.”

Dar unii petrecăreți dovedesc contrariul.

Bărbat: „Începem tare, în forță anul.”

Sunt și oameni care, deși poate nu mai au energie să petreacă în toată regula, vor totuși să asculte muzică. Așa s-a întâmplat și într-un local din Nordul Capitalei.

Băiat: „Nu este prima seară, am început cum se cuvine, de Sfântul Vasile.”

În altă parte a orașului, un spectacol de comedie îi readuce pe oameni în cotidian.

Bărbat: „Ne-am dezmorțit ușor, frumos și încercăm să uităm de mazăre și salata de boeuf.”

Și artiștii sunt de acord – cel mai ușor dăm jos salata de boeuf prin râs.

Mincu: „Toți au petrecut, au stat, au chef să râdă. Nu mai contează că au mâncat prea multă salată de boeuf.”

Anisia: „Românul e făcut să râdă, domne. Românul e fan comedie.”

