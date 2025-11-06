Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele acestuia a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburaţi.

„Astăzi, 6 noiembrie, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit, de la Tribunalul Argeş, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, condamnaţi la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, anunţă, joi după-amiază, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că cei doi condamnaţi care nu au fost găsiţi pentru a fi duşi la penitenciar sunt manelistul Daniel Mocanu şi fratele acestuia, Ionuţ Nando Mocanu.

Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani după ce, în anul 2022, amândoi au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburant.

În cazul lui Dani Mocanu, pedeapsa de 5 ani şi 9 luni închisoare stabilită Tribunalul Argeş a fost redusă de către judecătorii de la Curtea de Apel Braşov la 4 ani de închisoare.

Pentru Ionuţ Nando Mocanu sentinţa iniţială de 6 ani şi 4 luni închisoare a fost majorată de instanţa superioară la 7 ani.

În plus, potrivit deciziei definitive de joi a Curţii de Apel Braşov, cei doi trebuie să plătească 40.000 de euro bărbatului pe care l-au bătut, dar şi cheltuielile de spitalizare pentru acesta.

