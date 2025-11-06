Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Stiri actuale
06-11-2025 | 15:37
dani mocanu
StirilePROTV

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

autor
Vlad Dobrea

Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele acestuia a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburaţi.

„Astăzi, 6 noiembrie, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit, de la Tribunalul Argeş, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, condamnaţi la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, anunţă, joi după-amiază, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că cei doi condamnaţi care nu au fost găsiţi pentru a fi duşi la penitenciar sunt manelistul Daniel Mocanu şi fratele acestuia, Ionuţ Nando Mocanu.

Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani după ce, în anul 2022, amândoi au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburant.

Citește și
vedete, alegeri prezidentiale
George Simion sau Nicușor Dan? Cu cine votează Costi Ioniță, Sebastian Stan, Delia, Ilie Năstase, Andreea Bălan, Dani Mocanu

În cazul lui Dani Mocanu, pedeapsa de 5 ani şi 9 luni închisoare stabilită Tribunalul Argeş a fost redusă de către judecătorii de la Curtea de Apel Braşov la 4 ani de închisoare.

Pentru Ionuţ Nando Mocanu sentinţa iniţială de 6 ani şi 4 luni închisoare a fost majorată de instanţa superioară la 7 ani.

În plus, potrivit deciziei definitive de joi a Curţii de Apel Braşov, cei doi trebuie să plătească 40.000 de euro bărbatului pe care l-au bătut, dar şi cheltuielile de spitalizare pentru acesta.

Sursa: News.ro

Etichete: politia romana, cantaret, mandat, dani mocanu, barbat cautat, arestare,

Dată publicare: 06-11-2025 15:37

Articol recomandat de sport.ro
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
Citește și...
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

George Simion sau Nicușor Dan? Cu cine votează Costi Ioniță, Sebastian Stan, Delia, Ilie Năstase, Andreea Bălan, Dani Mocanu
Alegeri prezidentiale 2025
George Simion sau Nicușor Dan? Cu cine votează Costi Ioniță, Sebastian Stan, Delia, Ilie Năstase, Andreea Bălan, Dani Mocanu

Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025 au provocat reacții aprinse în societatea civilă, care se vede acum împărțită între două opțiuni electorale foarte diferite, la scrutinul din 18 mai.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogoș, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Noiembrie 2025

47:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28