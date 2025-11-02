George Simion se teme că va fi ținta unui „asasinat politic”: „Voi avea asigurată pază, conform legii, din partea SPP”

Liderul AUR, George Simion, a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, ”de mâine”.

”Adversarii noştri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanţe şi trag. Ei nu acceptă democraţia şi în România am văzut astea”, a afirmat, sâmbătă, George Simion, în discursul rostit la Conferinţa judeţeană de alegeri AUR Argeş.

El s-a referit, din nou, la asasinarea activistului american Charlie Kirk, la tentativele asupra vieţii preşedintelui american Donald Trump, dar şi la premierul slovac, ”foarte aproape de noi”.

”Am să le dau o veste proastă. Vom cere tuturor instituţiilor din România să-şi facă datoria. De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. Ghinion, cum ar spune unii şi alţii”, a mai declarat George Simion.

Vineri, el a anunţat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi a solicitat Serviciului de Protecţie şi Pază să asigure securitatea sa, a familiei sale şi a conducerii AUR, potrivit News.ro.

Sediul AUR vandalizat
Fațada sediului central al AUR a fost vandalizată. George Simion: „Solicit SPP asigurarea protecţiei pentru viaţa mea”

