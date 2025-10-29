A început exercițiul de deversare controlată a apei din lacul Vidraru. Mesaj Ro-Alert pentru localnici și turiști

Un exercițiu de deversare controlată a apei din lacul Vidraru are loc miercuri, cu debite în creștere, pentru a testa capacitatea râului Argeș de a prelua volumele evacuate în siguranță.

Prefectul judeţului Argeş face apel la locuitori şi la turişti să nu se apropie de albia râului Argeș. De altfel, va fi emis şi mesaj RO-Alert. Zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone.

Când are loc exercițiul

”Astăzi are loc un exerciţiu amplu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, între orele 7:00 şi 18:00. Pe parcursul zilei vor fi eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă. Scopul exerciţiului este testarea condiţiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, anunţă prefectul judeţului Argeş Ioana Făcăleaţă, într-o postare pe Facebook.

Peste 200 de persoane sunt în teren, respectiv reprezentanţi ai Hidroelectrica, Administraţiei Bazinale de Apă Argeş–Vedea, Poliţiei Argeş, Jandarmeriei Argeş, ISU Argeş, ANPA, Direcţiei Silvice, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, precum şi ai primăriilor Arefu şi Corbeni.

”Am instituit Centrul de comandă şi coordonare la Primăria Corbeni, iar zona este monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone”, precizează prefectul.

Prefectul face şi un apel ferm către locuitorii din zonele vizate şi către turişti ca, pentru siguranţa lor, să nu se apropie de albia râului Argeş. Cetăţenii au fost deja informaţi despre acest exerciţiu prin adunări publice, panouri informative, anunţuri din casă în casă, iar miercuri dimineaţă a fost emis şi un mesaj Ro-Alert.

