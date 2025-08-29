Muntele Athos – între spiritualitate, istorie și plaje liniștite. Cum poate fi vizitat și de ce nu toți turiștii au voie aici

Muntele Athos este o destinație unică, care combină spiritualitatea profundă a mănăstirilor ortodoxe cu peisaje naturale impresionante și plaje liniștite. Accesul este restricționat, iar vizitarea sa respectă reguli stricte.

Muntele Athos, situat în nordul-estul Greciei, este locul unei republici semiautonome de călugări ortodocși greci care locuiesc în 20 de mănăstiri și dependințe (schituri), unele dintre acestea fiind mai mari decât mănăstirile-mamă.

El ocupă cea mai estică dintre cele trei peninsule ale Halkidiki, care se întinde din regiunea Macedonia în Marea Egee. Promontoriul Aktí, cu o lungime de 50 km și o lățime de 10,5 km în punctul cel mai larg, are o creastă muntoasă împădurită în partea de nord și se înalță până la vârful de marmură al Athosului (2.033 m), care se ridică abrupt din mare la extremitatea sudică. Capitala și singurul oraș al subdiviziunii este Kariaí. Muntele Athos a fost desemnat sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 1988.

Ce trebuie să știi despre Muntele Athos

Muntele Athos este o destinație unică în multe privințe. Este una dintre cele mai sfinte destinații din Grecia. Mai mult, este o organizație cum nu mai există alta în lume. Prin urmare, există multe fapte interesante legate de Muntele Athos.

Iată doar câteva dintre ele:

• Muntele Athos este republica monahală. Aceasta este alcătuită din 20 de mănăstiri ale creștinismului ortodox. Mănăstirea Marea Lavră, fondată în secolul al X-lea d.Hr., este cea mai veche dintre ele.

• 17 mănăstiri se află sub jurisdicția grecilor. Frățiile rusească, sârbă și bulgară administrează câte o mănăstire fiecare.

• În trecut, comunitățile non-grecești aveau mai multe mănăstiri sub autoritatea lor. Totuși, călugării greci le-au preluat atunci când numărul fraților a scăzut atât de mult încât mănăstirile nu mai puteau fi administrate de ei.

• Când turcii au cucerit Peninsula Balcanică în secolele al XIII-lea și al XIV-lea, au lăsat mănăstirile de la Athos intacte. Dar, desigur, în schimbul unor taxe considerabile.

• Accesul pe Peninsula Athos din Halkidiki este interzis femeilor și copiilor. Doar bărbații adulți pot solicita permisul de intrare în republica monahală.

• Doar o singură femeie din istorie a avut voie să pășească pe teritoriul comunității monahale de la Athos. Aceasta a fost Jelena (Elena), împărăteasa medievală a Serbiei. Ea a fost soția lui Dušan cel Puternic, cel mai important conducător sârb din istorie.

• O particularitate a peninsulei Athos este că până și numărul animalelor domestice de sex feminin este strict controlat. Doar pisicile, care țin sub control populația de rozătoare, și găinile pot fi întâlnite acolo.

• Mănăstirile de la Athos au avut un rol important în crearea și răspândirea artei ortodoxe. Lucrările realizate de călugării athoniți împodobesc mănăstiri și biserici din întreaga lume ortodoxă.

• Vara, au loc în mod regulat croaziere în jurul Muntelui Athos. Unele dintre mănăstirile care pot fi văzute în timpul acestor tururi sunt Dochiariou, Xenofontos, Simonopetra, Dionysiou și mănăstirea rusească Panteleimon.

• Persoanele care primesc permisul de intrare în Republica Monahală Athos au o oportunitate unică. Aceștia pot urca pe cel mai înalt vârf și se pot bucura de priveliști deosebite ale împrejurimilor. Există chiar afirmația că aici răsăritul se vede cu câteva ore înainte de cel de la baza muntelui.

Getty

Accesul restricționat pentru turiști

Muntele Sfânt este renumit pentru ospitalitatea sa față de oameni (doar bărbați) care doresc să viziteze și să-i descifreze tainele. Și sunt multe: pe 330 de kilometri pătrați vizitatorii se pot bucura de frumusețea antică a pământului grecesc, de o frumusețe naturală de nedescris, de mănăstiri legendare dar și modeste, de schituri emblematice, de locuri de abaton acoperite de mister (abaton monahal înseamnă că porțile mănăstirii sunt închise pentru majoritatea vizitatorilor), de chilii monahale și de sute de vizitatori care au venit ca pelerini, dar chemarea a fost prea puternică pentru a fi ignorată. Aceștia sunt cei care au devenit călugări, asceți sau egumeni. Și, nu în ultimul rând, mii de vizitatori care vin pentru prima dată sau revin iar și iar, atrași fie de iubirea față de Dumnezeu, fie pur și simplu de iubirea pentru frumusețe.

Din cauza restricțiilor actuale, fiecare mănăstire are voie să primească doar câte 15 vizitatori. Există trasee cu vaporul care ajung la Muntele Athos prin Ouranoupoli și Ierissos.

Pentru a obține acces pe Muntele Athos este necesar un permis de intrare tipărit, emis nominal. Permisul se eliberează în 4 zile. Pentru a obține permisul trebuie să urmezi pașii de mai jos:

• Trebuie să suni la Biroul Pelerinilor din Salonic la numărul 2310 252575. Biroul este situat pe strada Egnatia nr. 109.

• Biroul este deschis zilnic între orele 8:30 și 14:00, iar sâmbăta între 10:00 și 12:00. Este recomandat să obții permisul cât mai devreme posibil (ideal cu câteva luni înainte, dacă se poate), deoarece există un număr limitat de vizitatori admiși zilnic.

Permisul costă 25 de euro. De asemenea, poți suna la Biroul Pelerinilor din Ouranoupoli la numărul 23770 71421. Permisul de acces va include un cod numeric, datele personale, data emiterii și intervalul de timp rezervat pentru șederea pe Muntele Athos. Permisul este de regulă valabil 4 zile. În cazul în care vrei să îți prelungești șederea, poți solicita acest lucru la mănăstirea unde ești găzduit.

Getty

Brațul Athos pentru turiști – ce poți vizita

Mănăstirile sunt principalul motiv pentru care călătorii vizitează Muntele Athos. Iată cele mai importante mănăstiri de vizitat pe Muntele Athos:

• Mănăstirea Vatopedi – una dintre cele mai mari și mai vechi mănăstiri de pe Muntele Athos. A fost construită la sfârșitul secolului al X-lea. Vatopedi este cunoscută pentru biblioteca sa bogată și numeroasele relicve. Printre acestea se află Brâul Maicii Domnului, Icoana Maicii Domnului Iviron (Panagia Portaitissa), Icoana Panagia Paramythia, Icoana Panagia Pantanassa. Majoritatea sunt considerate făcătoare de minuni. Pe lângă icoane, Vatopedi păstrează moaștele Sfântului Andrei Cretanul, ale Sfântului Dimitrie al Tesalonicului, ale Sfântului Grigorie Teologul și ale Sfântului Ioan Teologul. Moștenirea principală a bisericii este un fragment din Sfânta Cruce.

• Mănăstirea Marea Lavră – este primul așezământ religios în ierarhia mănăstirilor athonite. Acest sanctuar impunător a fost întotdeauna un loc de pelerinaj important. Mănăstirea Marea Lavră a fost una dintre cele mai bogate mănăstiri, iar comorile sale au constituit adesea ținta invadatorilor. Printre relicve se află icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului Economissa și Koukouzelissa, fragmente din Sfânta Cruce, moaștele Sfântului Andrei Cel Întâi Chemat, ale Sfântului Vasile cel Mare și ale multor altor sfinți venerați. Mănăstirea Marea Lavră este renumită și pentru frescele sale din secolul al XVI-lea.

• Mănăstirea Iviron – a fost fondată de urmași veniți din Grecia. Mănăstirea Iviron păstrează celebra icoană a Maicii Domnului Iviron, cunoscută și ca Panagia Portaitissa. Este venerată încă din secolul al IX-lea. Mănăstirea Iviron deține cel mai mare număr de moaște dintre toate mănăstirile de pe Muntele Athos.

• Mănăstirea Pantokrator – este menționată pentru prima dată în documente istorice din secolul al XIV-lea. Păstrează iconostasul din aceeași perioadă (probabil unul dintre cele mai vechi obiecte de acest fel de pe Athos), moaștele Sfântului Teodor Stratilat și ale Sfântului Andrei Cel Întâi Chemat, precum și icoanele venerate ale Maicii Domnului Gerondissa, Eleovritissa și Plângătoarea.

Pe lângă mănăstiri, zona Muntelui Athos are numeroase repere istorice și obiective interesante. Se recomandă vizitarea Cimitirului din Akanthos Antic în timpul șederii în Ierissos. În urma săpăturilor, arheologii au descoperit numeroase artefacte, în special ceramică (vase și figurine). Cercetările științifice au început în anii 1970, iar până acum au fost descoperite peste 600 de camere funerare de tipuri diferite.

În Ierissos se mai păstrează ruinele castelului și ale bisericii bizantine, distruse de un cutremur. Turnul Krouna este un alt obiectiv de interes pentru turiști. A aparținut metohului Mănăstirii Hilandar de pe Muntele Athos și are o înălțime de 13 metri.

Un loc popular printre vizitatori este Centrul Cultural din Ierissos, care atrage prin filme 3D dedicate istoriei republicii monahale de pe Muntele Athos. Acesta oferă posibilitatea de a descoperi locurile sfinte fără a le vizita efectiv.

În Ouranoupoli se află unul dintre simbolurile Muntelui Athos – Turnul Prosphorion, un monument din epoca bizantină care găzduiește periodic expoziții. Turnul se ridică pe malul mării, înfrumusețând peisajul localității. La doar 2 kilometri de Ouranoupoli se găsește Mănăstirea Zigou, a cărei structură originală poate fi admirată, nefiind supusă renovărilor. Este singura mănăstire de pe Athos la care femeile au acces, conform aktis.

Getty

Cele mai frumoase plaje din Athos

Plajele de pe Muntele Athos reprezintă o altă atracție a peninsulei. Aproape toate sunt acoperite cu nisip curat și oferă diverse opțiuni de agrement:

• Nea Roda – o plajă lungă cu nisip auriu. Infrastructura variază: unele zone sunt libere, altele sunt amenajate cu șezlonguri, baruri, taverne și locuri de joacă pentru copii.

• Komitsa – se află aproape de Nea Roda, este înconjurată de pini și are vedere spre coline. Aici se găsesc baruri, locuri de joacă și taverne. O parte a plajei Komitsa rămâne sălbatică și neamenajată.

• Tripiti – ideală pentru relaxare. Vizitatorii se pot bucura de plajă cu nisip și de o mare liniștită. Apele puțin adânci o fac potrivită pentru familii cu copii.

• Ouranoupoli – considerată cea mai bună plajă de pe Muntele Athos. Poate fi împărțită convențional în zona centrală și câteva golfuri pitorești. Cei care aleg Ouranoupoli pentru vacanță au parte și de priveliști spectaculoase asupra Turnului Prosphorion și asupra colinelor acoperite cu păduri dese.

Getty

Excursii și experiențe în zona Athos

Mănăstirile de pe Muntele Sfânt

Statul Monahal Autonom al Muntelui Sfânt este punctul central de interes. Poți ajunge ușor dacă ești bărbat.

Cimitirul Medieval din Ierissos

Cu peste 600 de morminte înregistrate până în prezent, cimitirul a fost folosit din perioada arhaică până în perioada romană, până în secolul al XVII-lea î.Hr. Se întinde pe zona de coastă a localității Ierissos, cu mai multe tipuri de morminte dispuse pe cel puțin două sau trei niveluri suprapuse.

Acvariul din Ierissos

Situat într-un spațiu semisubteran pe plajă, acest acvariu relativ mic adăpostește pești, specii marine și scoici din golful Ierissos. Este un loc preferat de cei mici, care privesc cu curiozitate prin geamurile de sticlă.

Turnul Krouna

Unul dintre cele mai importante obiective din regiunea Ierissos, construit în secolul al XV-lea. În trecut a aparținut Mănăstirii Hilandariou, iar astăzi monumentul se află sub jurisdicția celei de-a 10-a Eforii de Antichități Bizantine. Poate fi admirat doar din exterior.

Turnul Prosforio

Cel mai mare și mai bine conservat turn din Halkidiki, simbolul localității Ouranoupoli, datând, conform estimărilor, din secolul al XII-lea. Complexul este alcătuit din turnul bizantin, o mică curte fortificată numită „barbakas” și un port („arsanas”).

Traseu Bizantin în Ouranoupoli

Turnul Prosforio este punctul de plecare pentru acest traseu, care trece prin clădiri cu elemente de arhitectură populară din secolele XVII-XVIII și continuă pe drumul de coastă al localității Ouranoupoli către mănăstirea Zygou, unde pot fi observate alte elemente arhitecturale.

Mănăstirea Zygou

O mănăstire athonită fondată la începutul secolului al X-lea și distrusă puțin înainte de anul 1198. Se află la doar 40 m în afara granițelor Muntelui Athos și este considerată una dintre cele mai vechi instituții monahale de pe peninsula athonită. Pe șantierul arheologic vizitatorii pot admira castelul, turnurile și Katholikonul mănăstirii.

Parcul lui Aristotel

Un parc tematic unic în satul istoric Stagira, cu o priveliște deosebită asupra golfului Ierissos. Parcul include instrumente interactive unice, care funcționează pe baza principiilor de fizică menționate în manualele lui Aristotel.

Stagira, Locul de Naștere al lui Aristotel

Un oraș antic din Halkidiki, unde, în anul 384 î.Hr., s-a născut Aristotel. Alături de dascălul său Platon, este considerat „Părintele filosofiei occidentale”.

Pelerinajul Megali Panagia

Marele Pelerinaj se află la 1,5 km est de satul Megali Panagia, într-o zonă împădurită. Locul de sfințire al Maicii Domnului, cu apă rece curgătoare, se află în afara curții Pelerinajului, sub biserică, conform mountathosresort.

Biserica Sfântul Ștefan

Situată în Arnaia, recunoscută ca unul dintre cele mai frumoase sate montane din Macedonia, care și-a păstrat stilul arhitectural tradițional. Catedrala Mitropolitană a Sfântului Ștefan este singura biserică din Grecia care funcționează normal, deservind nevoile pelerinilor, și care, în același timp, este construită peste importante vestigii de valoare istorică inestimabilă.

Getty

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













