Femeie din Argeș, răpită și bătută cu sălbăticie de soțul care a încălcat ordinul de protecție. Agresorul a fost reținut

În Argeș, un individ a încălcat ordinul de protecție cerut de soție, a răpit-o pe femeie sub amenințarea unui cuțit, iar apoi a bătut-o cu sălbăticie.

Victima de 33 de ani, care era agresată în repetate rânduri, voia să divorțeze de bărbat și a scăpat abia după ce i-a promis că va rămâne căsătorită cu acesta.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Victima și agresorul sunt căsătoriți de 17 ani și au împreună două fete – de 13 și 16 ani. După ce a fost bătută ani la rând, femeia a decis să pună capăt căsniciei, în primăvară. Și-a luat fiicele, s-a mutat cu ele în casa părintească și a cerut divorț. Însă bărbatul nu s-a prezentat la notar.

De atunci, a început să o urmărească pe soția lui și a devenit și mai violent. Din acest motiv, femeia a fost nevoită să ceară un ordin de protecție – pe care, însă, individul l-a încălcat la începutul acestei săptămâni. S-a urcat în mașina femeii și i-a pus cuțitul la gât.

Victimă: „M-a tras de păr de la mașină până în casă, târându-mă. M-a amenințat tot timpul că mă omoară.”

Reporter: „Cu ce v-a lovit?”

Victimă: „Cu picioarele, cu pumnii. Că de ce nu mai vreau să mă întorc înapoi, că l-am distrus, că...”

Femeia spune că a scăpat cu viață doar după ce i-a promis agresorului, printre lovituri, că va accepta să se întoarcă la el. A ajuns acasă plină de răni. Fiica cea mare s-a îngrozit când a văzut-o și a sunat la poliție.

Reporter: „L-a căutat poliția toată noaptea. Știți unde a plecat după ce v-a lovit?”

Victimă: „Nu știu unde a plecat.”

Reporter: „Ați fi dispusă să îl iertați din nou, doamnă?”

Victimă: „Nu!”

Într-un final, individul a fost găsit și dus la secție, unde a fost audiat mai bine de 15 ore.

Agent-șef principal Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Față de bărbat a fost emis un ordin de protecție încă din cursul lunii iunie 2025, însă ordinul de protecție nu era însoțit și de măsura supravegherii electronice.”

Victima refuzase această măsură, ca să nu-l pună într-o lumină proastă pe soțul ei. Însă acest lucru i-ar fi putut aduce moartea, în noaptea în care a fost răpită.

Și rudele spun că episoadele agresive ale bărbatului s-au tot repetat, de-a lungul căsniciei.

Rudă: „I-am spus: ori termini cu el, ori... că se întâmplă ceva. Știam că nu are voie să se apropie de ea, da’ nu vedeți?! Am auzit că o bătea cam des.”

Bărbatul a fost reținut 24 de ore, pentru încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. În plus, polițiștii cercetează și acuzația de agresiune sexuală. Pe de altă parte, femeia are nevoie de 10 zile de îngrijiri medicale.

