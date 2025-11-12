Femeie din Argeș, răpită și bătută cu sălbăticie de soțul care a încălcat ordinul de protecție. Agresorul a fost reținut

Stiri Socante
12-11-2025 | 08:12
×
Codul embed a fost copiat

În Argeș, un individ a încălcat ordinul de protecție cerut de soție, a răpit-o pe femeie sub amenințarea unui cuțit, iar apoi a bătut-o cu sălbăticie.

autor
Natașa Paraschiv

Victima de 33 de ani, care era agresată în repetate rânduri, voia să divorțeze de bărbat și a scăpat abia după ce i-a promis că va rămâne căsătorită cu acesta.
Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Victima și agresorul sunt căsătoriți de 17 ani și au împreună două fete – de 13 și 16 ani. După ce a fost bătută ani la rând, femeia a decis să pună capăt căsniciei, în primăvară. Și-a luat fiicele, s-a mutat cu ele în casa părintească și a cerut divorț. Însă bărbatul nu s-a prezentat la notar.

De atunci, a început să o urmărească pe soția lui și a devenit și mai violent. Din acest motiv, femeia a fost nevoită să ceară un ordin de protecție – pe care, însă, individul l-a încălcat la începutul acestei săptămâni. S-a urcat în mașina femeii și i-a pus cuțitul la gât.

Victimă: „M-a tras de păr de la mașină până în casă, târându-mă. M-a amenințat tot timpul că mă omoară.”
Reporter: „Cu ce v-a lovit?”
Victimă: „Cu picioarele, cu pumnii. Că de ce nu mai vreau să mă întorc înapoi, că l-am distrus, că...”

Citește și
dani mocanu
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Femeia spune că a scăpat cu viață doar după ce i-a promis agresorului, printre lovituri, că va accepta să se întoarcă la el. A ajuns acasă plină de răni. Fiica cea mare s-a îngrozit când a văzut-o și a sunat la poliție.

Reporter: „L-a căutat poliția toată noaptea. Știți unde a plecat după ce v-a lovit?”
Victimă: „Nu știu unde a plecat.”
Reporter: „Ați fi dispusă să îl iertați din nou, doamnă?”
Victimă: „Nu!”

Într-un final, individul a fost găsit și dus la secție, unde a fost audiat mai bine de 15 ore.

Agent-șef principal Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Față de bărbat a fost emis un ordin de protecție încă din cursul lunii iunie 2025, însă ordinul de protecție nu era însoțit și de măsura supravegherii electronice.”

Victima refuzase această măsură, ca să nu-l pună într-o lumină proastă pe soțul ei. Însă acest lucru i-ar fi putut aduce moartea, în noaptea în care a fost răpită.

Și rudele spun că episoadele agresive ale bărbatului s-au tot repetat, de-a lungul căsniciei.

Rudă: „I-am spus: ori termini cu el, ori... că se întâmplă ceva. Știam că nu are voie să se apropie de ea, da’ nu vedeți?! Am auzit că o bătea cam des.”

Bărbatul a fost reținut 24 de ore, pentru încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. În plus, polițiștii cercetează și acuzația de agresiune sexuală. Pe de altă parte, femeia are nevoie de 10 zile de îngrijiri medicale.

Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Sursa: Pro TV

Etichete: arges, femeie, agresiune, barbat retinut,

Dată publicare: 12-11-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Un bărbat a fost spulberat de o mașină pe un drum din Argeş, după ce a tras pe dreapta din cauza unei defecțiuni
Stiri actuale
Un bărbat a fost spulberat de o mașină pe un drum din Argeş, după ce a tras pe dreapta din cauza unei defecțiuni

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit, duminică seară, după ce autovehiculul pe care îl conducea s-a defectat, iar el a tras pe dreapta şi a ieşit din maşină, fiind lovit de un alt autovehicul.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

George Simion se teme că va fi ținta unui „asasinat politic”: „Voi avea asigurată pază, conform legii, din partea SPP”
Stiri Politice
George Simion se teme că va fi ținta unui „asasinat politic”: „Voi avea asigurată pază, conform legii, din partea SPP”

Liderul AUR, George Simion, a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, ”de mâine”.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava
Stiri actuale
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28