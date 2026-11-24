Simion susține că a fost citat ca „suspect” de Parchetul General după raportul pe alegeri. Parchetul: a fost citat înainte
Liderul AUR, George Simion, a anunţat, marţi, că a fost citat la Parchetul General în calitate de suspect, într-un dosar de instigare publică. Ulterior, Parchetul a anunțat că Simion a fost citat pe data de 20 noiembrie.
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Simion susține că procurorii l-au chemat la ordinul lui Nicușor Dan, însă Parchetul a transmis că acesta a fost citat încă de pe data de 20 noiembrie.
„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicuşor Dan / PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General”, a scris George Simion pe Facebook. Liderul AUR a adăugat: „Nu trădăm, nu renunţăm!”.
Potrivit reprezentanţilor Parchetului General, procedura de citare a fost făcută în 20 noiembrie, confirmarea de primire a citaţiei fiind transmisă prin e-mail în aceeaşi zi.
„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotaţie politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii", a adăugat sursa citată.
George Simion a precizat că a fost sunat de un polițist pe telefonul soției și susține că procurorii l-au chemat la ordinul lui Nicușor Dan.
Reprezentanții parchetului, au transmis, însă, că citarea s-a făcut pe data de 20 noiembrie, iar confirmarea de primire, s-a trimis pe email în aceeași zi. Parchetul general s-a sesizat din oficiu, în martie 2025, când Simion a spus într-un live, pe Facebook, că membrii BEC, care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu, ar trebui „jupuiți în piața publică". Simion a revenit, și a susținut că voia să zică - „jupuiți de privilegii".
Luni, AUR a prezentat raportul ”Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”, un document de 436 de pagini, în care formaţiunea arată că, la aproape 2 ani de la decizia Curţii Constituţionale, nu există date concrete, nu au fost dovedite acuzaţiile aduse atunci, iar CCR ”a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare”.
Documentul analizează circumstanţele anulării alegerilor prezidenţiale din 2024, decizia Curţii Constituţionale şi rolul instituţiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.
Marţi, Administraţia Prezidenţială a transmis că Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică, iar marea majoritate a întrebărilor şi afirmaţiilor AUR îşi găseşte răspunsul ”în însăşi” Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, detaliată şi explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituţionali, şi în interviul din februarie 2025 al preşedintelui de atunci al Curţii Constituţionale, Marian Enache.
Potrivit sursei citate, CCR a anulat alegerile pentru trei motive: avantajul ”substanţial” de expunere în online a unui candidat prin folosirea ”netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea ”flagrantă” a legii finanţării campaniilor electorale.
Preşedinţia recunoaşte că, la momentul hotărârii, probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete întrucât ”nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, dar menţionează că verificările ulterioare ”au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin”.
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