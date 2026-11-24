Un președinte de Consiliu Județean cere unirea județelor Harghita, Covasna și Mureș: „Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit!”
Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, propune ca județele Harghita, Covasna și Mureș să facă parte dintr-o singură unitate administrativă.
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El își argumentează propunerea prin anunțul făcut zilele trecute de Sorin Grindeanu, care a salutat „cu mare bucurie” dorința județelor Ialomița și Călărași de a se comasa voluntar, relatează News.ro.
„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci şi noi, secuii, avem acest drept. (...) Fie judeţ, fie regiune, Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit! (...) Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”, afirmă Tamás.
"Ţinutul Secuiesc este o singură comunitate. Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, anunţa zilele trecute, cu mare bucurie, că Ialomiţa şi Călăraşi îşi doresc comasarea voluntară. Dacă acest lucru este permis în sud, atunci şi noi, secuii, avem dreptul ca cele 149 de UAT-uri din Harghita, Covasna şi Mureş să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Fie judeţ, fie regiune, Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit!", afirmă preşedintele Tamás Sándor, marţi, într-o postare pe Facebook.
Preşedintele CJ Covasna susţine că a vorbit deja cu colegii săi din judeţele Harghita şi Mureş, adăugând că acum autorităţile centrale pot demonstra că nu aplică "dubla măsură".
"Am discutat deja cu colegii din celelalte două judeţe. Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură. Dacă Ialomiţa şi Călăraşi pot, atunci şi judeţele din Ţinutul Secuiesc pot. Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit!", a mai spus Tamás Sándor.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că a primit o solicitare din partea preşedinţilor de consilii judeţene din Ialomiţa şi Călăraşi că doresc comasarea voluntară, fără să mai aştepte o decizie de la centru.
"Astăzi am fost sunat de doi preşedinţi de consilii judeţene din sudul ţării, de la Ialomiţa, Marian Pavel, şi de la Călăraşi, Vasile Iliuţă. Am stat de vorbă şi mi-au spus că nu mai stau după ce facem noi şi că ei vor să îşi unească judeţele", a declarat Grindeanu.
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