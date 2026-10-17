Prin acest document, viitorul șef al Executivului se angajează să mențină țintele de deficit asumate de România, acordul având o valabilitate limitată până la aprobarea legii bugetului de stat.

„Acest acord de susţinere este unul condiţionat şi mâine după-amiază voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, şi le-a asumat, în aşa fel încât să putem accesa fondurile europene, să rămânem o ţară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare şi să putem crea condiţii pentru relansare economică şi pentru prosperitate. Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan sâmbătă, după ședința Biroului Permanent Național al PNL, citat de news.ro.

Liderul liberal a avertizat că prelungirea actualei situații ar fi generat, pe lângă problemele instituționale existente, o „scădere totală a încrederii cetăţenilor României în instituţiile statului”. El a criticat decizia „iresponsabilă” a PSD și AUR, care au pregătit o moțiune de cenzură în primăvară fără a propune vreo alternativă la guvernare.

„Am păstrat direcția corectă”

În contrast, Bolojan a subliniat că PNL s-a comportat responsabil pe parcursul celor peste cinci luni de guvernare interimară. „Cu instrumentele limitate pe care un guvern interimar le are la dispoziţie, am asigurat finalizarea procesului de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR, am trecut prin evaluările agenţiilor de rating, am păstrat direcţia corectă în care se găseşte România şi am asigurat funcţionarea de bază a instituţiilor”, a menționat acesta.

Deși a recunoscut că PNL ar putea fi criticat politic sau ar putea pierde în urma acestui gest de susținere a guvernului Niculescu, președintele partidului a justificat decizia ca fiind un vot dat pentru țară.

„Continuarea acestei situaţii ar fi generat o şi mai mare neîncredere a cetăţenilor noştri şi nu ne mai puteam permite acest lucru. Şi le mulţumesc tuturor colegilor noştri care astăzi au acordat acest vot cu responsabilitate şi, pot să spun, cu patriotism, pentru că ştim că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, aşa cum am făcut şi în vara anului trecut, pentru ţara noastră”, a conchis Ilie Bolojan.