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Fostul președinte al USR afirmă că „sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre”, susținând că, de atunci, „trăim mai prost și mai neîncrezători”.

De asemenea, Lasconi susține că „nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, așa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriștii de la revoluție”.

În opinia sa, anularea alegerilor a fost „cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România”.

„Avem însă câteva certitudini. Prima certitudine, anularea alegerilor a fost cea mai mizerabilă încălcare a democrației din România și nu va putea fi reparată vreodată. Pe scurt, votul românilor a fost aruncat la coșul de gunoi al sistemului (PSD, PNL - Iohanis, serviciile și marionetele CCR).

A doua, dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide și clare, pe care nu le avem, că boții Rusiei zburdau prin toate rețelele sociale din România.

A treia, românii și-au pierdut încrederea în vot.

A patra, anularea l-a transformat pe Georgescu în martir, iar percepțiile și teoria conspirației au luat locul adevărului și normalului.

A cincea, cică s-au anulat alegerile din cauza interferenței Rusiei. Atunci de ce nu s-au anulat și alegerile parlamentare? În traducere liberă, a cincea certitudine este că sistemul a fost deranjat de rezultatul primului tur de la prezidențiale.

A șasea merge mână în mână cu o manipulare grosolană potrivit căreia judecătorii CCR tremurau de frică la gândul că Georgescu ar fi ajuns la Cotroceni. Este o certitudine constituțională că un candidat care are o campanie ilegală poate fi invalidat de CCR.

A șaptea nu are nicio legătură cu magia numărului șapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului și că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor și nici un alt adevăr.

Să fim sănătoși!”

Comentariile Elenei Lasconi vin în aceeași zi în care procurorii DIICOT au anunțat că au trimis în judecată cinci persoane, în dosarul pozelor false care au fost publicate de Elena Lasconi în 2025, în timpul campaniei electorale.

Fotografiile prezentau o pretinsă întâlnire a lui Florian Coldea cu Nicușor Dan și Victor Ponta, care, la acea vreme, erau candidați la Președinția României.

Elena Lasconi a intrat în cursa prezidențială după ce și-a construit profilul politic ca primar al municipiului Câmpulung și una dintre cele mai cunoscute figuri ale USR. Ea s-a calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale la o diferență foarte mică față de candidatul clasat pe locul al treilea, Marcel Ciolacu.

Acesta a fost cel mai important succes politic al carierei sale și cea mai bună performanță electorală obținută vreodată de un candidat al USR la alegerile prezidențiale.

Ulterior, procesul electoral a fost marcat de decizii și controverse care au dus la anularea scrutinului și reluarea alegerilor prezidențiale.

De asemenea, USR - care era condus atunci chiar de către Elena Lasconi - a decis să-i retragă sprijinul politic și să-l susțină în campania electorală pe Nicușor Dan.

Pe de altă parte, preşedintele Nicuşor Dan a refuzat, marţi, 24 noiembrie, să comenteze raportul AUR privind anularea alegerilor, afirmând că punctul său de vedere a fost deja exprimat în comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale.

AUR a prezentat, luni seară, concluziile unui raport realizat cu privire la anularea alegerilor.

Deputatul AUR Laura Gherasim, preşedintele comisiei pentru cercetarea abuzurilor, a declarat, la prezentarea Raportului AUR privind anularea alegerilor, că nu au existat ingerinţe ruseşti, iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.

Ulterior, Administrația Prezidențială a transmis un răspuns amplu la raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, susținând că documentul nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică.