Unul dintre acestea este modul în care a fost constituit, prin „impunerea în mod nedemocratic a voinței personale a președintelui Nicușor Dan”, dar și cu o susținere mascată din partea PNL și UDMR., relatează News.ro.

”Am pus aici o listă de motive de ce nu putem vota Guvernul Luca Niculescu şi nu îl vom vota. În primul rând, primul motiv este modul în care a fost constituit prin impunerea în mod nedemocratic a voinţei personale a preşedintelui Nicuşor Dan şi printr-o susţinere mascată din partea PNL şi UDMR”, a declarat Petrişor Peiu, luni, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că premierul desemnat trebuie să clarifice chestiunea numirii fratelui său în funcţia de director tehnic la CFR Călători.

”În al doilea rând, persoana premierului desemnat. Trebuie să fie clarificată chestiunea numirii fratelui domniei sale în calitate de director tehnic la CFR Călători, deşi nu se califică pentru un astfel de post. Nu poţi să vii cu un program de guvernare în care să clamezi reforma companiilor de stat şi să ai fratele care este numit în mod ilegitim, contrar prevederilor guvernanţei corporative în calitate de director tehnic”, a mai afirmat liderul senatorilor AUR.

Petrişor Peiu a subliniat că în Guvernul Luca Niculescu sunt miniştri care ar fi vinovaţi de foarte multe nereguli atunci când au condus ministere în Guvernul Bolojan.

”Alexandru Nazare, promotorul creşterii nejustificate a cotelor TVA şi a accizelor, a reducerii pragului pentru micro-întreprinderi şi participant activ la efortul de creşterea inflaţiei, dar şi co-autorul blocării indexării pensiilor. Florin Manole, ministrul muncii, este autorul blocării indexării pensiilor. Florin Barbu, ministrul care a patronat dezastrul din agricultură, în special din zootehnie, pe care îl vedem zi cu zi”, a transmis Petrişor Peiu.

El a menţionat că AUR nu este de acord nici cu dimensiunea guvernului.

”Avem un guvern cu 18 miniştri. Vorbim de încadrarea în ţintele de deficit bugetar, vorbim de anumite costuri pe care întreaga societate le suportă, dar în acelaşi timp facem un guvern cu 18 miniştri, supra-dimensionat. În al patrulea rând, programul guvernamental propus este o poveste cu conţinut mincinos, foarte asemănător cu programul guvernului Ciolacu”, a mai afirmat Petrişor Peiu.

Guvernul Luca Niculescu ajunge marţi la vot în Parlament.