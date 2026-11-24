Generează rezumat cu AI

”Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâţa: mult scandal, blană mai deloc!”, mai spune Bolojan, relatează News.ro.

El arată, după ce a avut o discuţie cu reprezentanţii primarilor PNL de comune, că reforma statului trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună, iar acest demers trebuie început printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari pe care îl vor depune în zilele următoare.

”Şantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, anunţă preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pe Facebook.

El arată că ”trebuie puse în practică prevederile Ordonanţei privind reforma administraţiei, pe care a adoptat-o la începutul anului şi de care PSD fuge”.

”Fără intervenţia în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituţii centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului. Următorii paşi trebuie să privească judeţele, oraşele şi comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, şi cu o ţintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare şi prosperitate. Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziţia cetăţeanului, nu un alt uriaş cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului”, precizează liderul PNL.

Ilie Bolojan spune că a discutat aceste lucruri astăzi cu reprezentanţii primarilor PNL de comune şi este ”încântat de implicarea şi profesionalismul lor”.

”În vechea coaliţie, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţie, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid şi pentru împărţirea politică a ţării. Dincolo de tot felul de baloane de săpun despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret: comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite şi acum. Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai uşor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi ameninţă că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga”, precizează Bolojan.

Bolojan propune reducerea numărului de consilieri locali și eliminarea posturilor inutile

El mai afirmă că ”singurul argument al acestei pseudoreforme este reducerea cheltuielilor de funcţionare, dar ele pot fi obţinute chiar mai bine prin reducerea numărului de consilieri locali, a indemnizaţiilor acestora, prin renunţarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localităţile mici şi la posturile inutile”.

”Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Şi de unde vor veni banii pentru funcţionarea acelor localităţi şi pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Şi bugetul de stat de unde are bani? Din taxele şi impozitele tuturor şi din împrumuturi. Ce categorie de venituri îşi propune PSD să crească: taxele şi impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă? PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice şi demografice. Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâţa: mult scandal, blană mai deloc”, mai scrie Bolojan.

Preşedintele PNL apreciază că ”ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceaţă care să acopere lipsa de soluţii pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor şi pentru satisfacerea uriaşelor aşteptări create iresponsabil”.

”Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”, mai adaugă Ilie Bolojan.

PSD ia în calcul reorganizarea țării în opt județe mari

În acest context, Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat luni, la finalul dezbaterilor din Comisia de administrație a Camerei Deputaților, că una dintre propunerile discutate vizează reorganizarea țării în opt județe mari.

Benea, care este și vicepreședinte al PSD, a subliniat, însă, că nu poate avansa „scenarii".

"Eu am venit aici să prezint intenţii şi principii. Am captat, am absorbit propuneri, au fost diverse, este o confirmare a faptului că dezbaterea este absolut necesară şi vom continua pe mai multe aliniamente, paliere, cum doriţi. Eu nu pot să avansez scenarii care se vor adeveri în luna martie. (...) ADR-urile n-au adus în sine, ele, dezvoltarea. Dezvoltarea tot primarii şi preşedinţii de consilii judeţene au adus-o. ADR-urile şi ADI-urile n-au personalitate juridică, nu pot merge ele la Bruxelles să se bată pentru fonduri europene. Dacă discutăm de o încadrare geografică, e o propunere, adică să avem 8 judeţe mari, dar pe harta ADR-urilor, mai bine zis. E o discuţie. Mie mi se pare puţin, cam mult 8, dar între 8 şi 15, introducând acest criteriu al demografiei, aproximativ un milion de locuitori de judeţ, cred că e important. Poate o să devenim peste şase-şapte luni, de fapt în 2028, că atunci ar avea aplicabilitate, o ţară din Uniunea Europeană care să nu mai aibă judeţe sub un milion", a afirmat Benea la Parlament .

Întrebat care ar fi procedura, respectiv dacă ar trebui să se vină cu un proiect de lege care să fie dezbătut prin procedura obişnuită, Benea a răspuns: "Nu, pentru că suntem în contratimp, am mai spus şi o spun peste tot. Trebuie adoptată legislaţia cu un an înainte de alegerile locale, care pot fi în 2028, iar cadrul financiar multianual se negociază, se discută şi se dă startul la competiţie în 2028. Trebuie să recunoaştem că suntem într-o situaţie specială şi atunci trebuie luate măsuri speciale".

Atenţionat că există două proiecte care cumva merg în paralel, Dragoş Benea a recunoscut acest lucru, apreciind că "ele, la nivel de comunicare, se canibalizează".

„Ăsta e mai degrabă un minus. La nivel de comunicare, repet, dar nu sunt în competiţie. Proiectul Ministerului Dezvoltării este un bun test de turnesol pentru societate. Vedem dacă va rămâne în urma consultării, punerii în transparenţă 10 zile, dacă rămân acele referendumuri valabile. Dar, la un moment dat, ele se vor intersecta în martie, aprilie", a explicat el.

Benea: „Cei mai mari perdanţi sunt partidele politice"

Potrivit acestuia, „cei mai mari perdanţi sunt partidele politice".

"Va exista o rezistenţă internă, o vedeţi şi dumneavoastră. (...) Nu ştiu dacă vor pune frână, dar admit că există o rezistenţă internă, în special a primarilor care se văd vizaţi de aceste comasări. (...) N-am văzut chiar opinii foarte virulente din parte preşedinţilor de consilii judeţene, pentru că ştiu şi ei că în bătălia cu celelalte voievodate, regiuni, provincii au nevoie de acest indicator demografic. Vorbim de proiecte mari. (...) Nu e un argument că, dacă nu s-au făcut în urmă cu trei-patru ani, nu putem începe astăzi aceasta. Cu siguranţă vă spun că vom face tot ce ne stă în putinţă să infirmăm toată această propagandă care spune că e praf în ochi. Nu, s-a plecat în acest demers pentru a merge până la capăt. Ce înseamnă acest "până la capăt"? E rodul unei dezbateri care va dura patru-cinci luni. (...) Dacă nu prindem trenul lui 2028, următorul tren este 2032. Iar ca să prindem trenul lui 2028, trebuie să închidem acest proces până cu un an înainte de locale", a completat Benea.

El a precizat că "nu dispar judeţe, dispar eventual consilii judeţene, preşedinţi de consilii judeţene, vicepreşedinţi, consilieri judeţeni".

Întrebat cu cât se preconizează scăderea impozitelor în cazul localităţilor care vor face comasarea benevolă şi ce se întâmplă cu cele care nu acceptă acest lucru, Benea a spus: "50% din 2029, înţeleg".

Cum văd primarii reforma administrativ-teritorială propusa de PSD

Reforma administrativ-teritorială a României a stârnit dezbateri aprinse în rândul aleșilor locali, părerile fiind împărțite între dorința de extindere a orașelor și teama de dispariție a comunelor sau de blocare a procesului la urne.

Subiectul a fost discutat luni în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților, unde liderii asociațiilor de municipii, orașe, comune și consilii județene și-au prezentat viziunile și temerile, potrivit Agerpres.

Președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că aproximativ 80% dintre primarii de municipii susțin integrarea comunelor din zonele metropolitane în orașe. Motivul principal este cel al dezvoltării urbanistice și al echității fiscale.

Pe de altă parte, directorul general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), Sorin Munteanu, a avertizat că adoptarea reorganizării printr-o Ordonanță de Urgență ar reprezenta o „vulnerabilitate” majoră. „Nu ştim cum se va justifica urgenţa, atâta timp cât efectele se vor întâmpla peste doi ani. Ne temem să nu fie declarată neconstituţională”, a precizat el, sugerând mai degrabă o inițiativă legislativă. Totodată, Munteanu a atras atenția asupra pragului de 30% necesar pentru validarea referendumurilor și a rivalităților locale care ar putea sabota comasările voluntare: alegerea numelui noii entități sau a sediului primăriei ar putea determina cetățenii din localitatea „perdantă” să voteze împotrivă.

„Să se țină cont de specificul local”

Primarul orașului Videle, Cornel Gogan, reprezentantul Asociației Orașelor din România (AOR), a cerut ca reforma să țină cont de specificul local. El a dat exemplul celor 32 de orașe cu statut de stațiune (precum Borsec), care riscă să fie retrogradate, și a subliniat că nu este corect ca comunele bogate și viabile financiar (cum ar fi comuna Nanov) să fie forțate să fuzioneze. Pentru a trece de blocajul primarilor care refuză să își piardă funcțiile, Gogan a propus o soluție inedită: „Un primar care va ajunge viceprimar de oraş cred că va fi interesat să treacă referendumul. Altfel, vor bloca”.

Vezi AICI și alte declarații date de oficiali din țară