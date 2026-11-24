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Luca Niculescu a fost prezent, marţi, la evenimentul de lansare a raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta şi HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

”Întrebarea raportului este orientată către viitor. Din ce va trăi România în 2035? Iar răspunsul meu are trei idei. În primul rând, diagnosticul este corect. O parte din drum este deja în programul de guvernare, iar acolo unde raportul cere mai mult decât am promis, vă spun astăzi şi cum mă gândesc să o facem. Diagnosticul este corect şi ni-l asumăm. În 25 de ani, România a urcat de la 26 la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor şi niciun stat intrat în Uniunea Europeană din 2004 încoace nu a recuperat mai repede. Este, după cum scrie Enrico, una dintre cele mai bune ilustrări ale forţei transformatoare pe care o are Uniunea Europeană”, a afirmat Luca Niculescu.

Export și competitivitate

El a subliniat că modelul care ne-a adus aici s-a epuizat, iar raportul arată acest lucru prin două clasamente.

”De exemplu, la complexitatea exporturilor suntem pe locul 29 din 130 de economii. La competitivitate suntem pe locul 61 din 70, adică penultimii din Uniunea Europeană. Pe scurt, ştim să producem lucruri sofisticate, însă uneori reuşim să le complicăm pe cele simple. Sunt trei cifre din raport care mi-au rămas în minte. 0,008% din Produsul Intern Brut atât înseamnă capitalul de risc investit în România într-un an. Media europeană este cam de şapte ori mai mare. Bursa noastră valorează 16,5% din Produsul Intern Brut. O treime din firme au capitaluri sub pragul legal. Asta înseamnă că nu pot lua credit”, a declarat premierul Niculescu.

El a menţionat că deşi 96% din gospodăriile româneşti au fibră optică, suntem pe ultimul loc la servicii digitale.

”Raportul aminteşte de UiPath, de Bitdefender, de Fintech OS, care a trebuit să îşi mute sediul sau o parte din activitate în străinătate ca să găsească finanţare. Deci avem idei româneşti, idei bune care cresc cu capital din altă parte. 96% din gospodăriile noastre au fibră optică. Suntem pe locul întâi în Europa, iar la servicii publice digitale suntem pe ultimul loc. Două treimi dintre românii din străinătate care au avut de rezolvat o hârtie anul trecut a trebuit să vină aici, a trebuit să vină fizic în ţară. Sunt drumuri care costă un miliard şi jumătate de euro pe an. 19 sau 20 de miliarde de euro, cam atât au costat plafonările la energie din 2022 încoace. Am plătit pentru toţi, pentru că statul nu ştie întotdeauna cine are nevoie exact de ajutor”, a mai transmis Luca Niculescu.

Instabilitate politică

El a precizat că raportul mai arată că România a avut 11 prim-miniştri în 10 ani.

”Şi raportul mai numără ceva care într-un fel mă priveşte şi personal în clipa de faţă. 11 prim-miniştri în 10 ani. Avem o problemă cu stabilitatea şi cu asumarea deciziilor care trec de cicluri şi de crize politice. O parte din drumul pe care l-ai deschis şi pe care l-ai descris în raport, dragă Enrico, împreună cu colegii tăi, este deja în programul de guvernare. Nu vă citesc programul. Sunt convins că dumneavoastră aţi făcut-o. Dar vă dau câteva exemple. Simplificarea statului. Accelerăm debirocratizarea. Aţi văzut ultimele reforme pe care le vom adopta pentru a face un stat mai suplu şi mai transparent şi mă refer aici şi la procesul de reorganizare instituţională”, a mai precizat Luca Niculescu.

El a menţionat că România are o traiectorie fiscală care să reducă costurile de finanţare ale statului.

”Ne asumăm un deficit de sub 3% din PIB în 2031. Avem o traiectorie fiscală care să reducă costurile de finanţare ale statului şi, în consecinţă, ale economiei. În energie trecem de la plafonări pentru toţi la sprijin, sprijin ţintit şi ne-am propus ca învăţământul dual să fie legat de investiţiile din fiecare regiune, iar finanţarea cercetării să urce spre 1% din PIB în 2030. Şi mai adaug un exemplu legat de prima cifră. Din ianuarie pornesc conturile de economie şi de investiţii. Banca de Investiţii şi Dezvoltare primeşte un miliard de euro în plus la capital şi vrem ca economiile românilor să finanţeze firme româneşti. Raportul vorbeşte şi despre unele lucruri care nu sunt în programul de guvernare. De exemplu, o strategie de competitivitate până în 2035, convenită până la mijlocul anului viitor”, a mai afirmat premierul.

Aderarea la zona euro

Luca Niculescu a subliniat că poartă discuţii preliminare pentru un Comitet pentru competitivitatea României care să reunească economişti independenţi alături de Consiliul Fiscal, Banca Naţională şi Administraţia Prezidenţială, iar acest comitet va avea un mandat precis pentru realizarea acestei strategii.

”O primă versiune a strategiei în şase luni, forma finală în 12 luni, iar indicatorii din raportul de azi vor fi tabloul lui de bord. Un comitet, de fapt, nu ajunge şi strategia trebuie să reziste şi următorului guvern. De aceea, ţintele ei vor intra în Planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028-2034, unde banii vin numai pe jaloane îndeplinite. Şi de aceea propun partidelor, patronatelor, sindicatelor un pact pentru competitivitate. Am avut un astfel de consens pentru aderarea la OCDE şi îl putem avea din nou. Şi vă mai spun trei lucruri pe care le putem face fără să aşteptăm strategia. Să întărim rolul Consiliului Fiscal. Mai e ceva. Raportul arată că azi fiecare ministru nou o ia aproape de la zero. Deci guvernul meu va gândi un mecanism de predare-primire care să se concentreze pe fond, nu pe formă. Şi voi încerca să avem cât mai puţine modificări ale Codului fiscal prin ordonanţă de urgenţă în 2027. Anul acesta e ceva mai dificil, pentru că după aproape şase luni de criză politică avem câteva urgenţe”, a explicat Luca Niculescu.

El s-a referit şi la aderarea României la euro.

”Şi încă un lucru important: raportul propune aderarea la euro în 2035. Preşedintele României a spus în câteva rânduri că este un deziderat pe care îl sprijină. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus la rândul său că trebuie să facem din nou paşi concreţi. Mă alătur dumneavoastră. Ceea ce poate face Guvernul este să menţină traiectoria fiscală agreată cu Comisia Europeană până în 2031. Dacă facem asta, ne putem aştepta ca la începutul deceniului următor să îndeplinim din nou criteriile de aderare la zona euro şi, în paralel, voi sprijini Administraţia Prezidenţială sau Banca Naţională dacă decideţi să puneţi bazele unei noi foi de parcurs”, a mai declarat premierul.