„Niciun penelist din ţară nu trebuie să demisioneze din funcţiile politice! Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru! Oamenii au muncit pentru funcţiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovaţi pentru conducerea şi managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situaţie”, a scris, luni, pe Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, contestatar al conducerii actuale a PNL.

Acesta afirmă că „primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toţi cei incompetenţi din conducere, care, luaţi la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL”.

„Nu i-aţi întrebat, în ţară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziţie, aţi decis singuri. Acum voi trebuie să plecaţi primii. Şi în regim de urgenţă! Plecaţi voi, cei care aţi adus partidul aici prin incompetenţă! Poate că primarii PNL din ţară şi preşedinţii de Consilii Judeţene, consilieri locali şi judeţeni, vă vor face să înţelegeţi că acest partid nu este «pe persoană fizică», ci aparţine tuturor celor care am muncit, am luptat şi ne-am dedicat total”, a mai transmis Tişe.

Potrivit acestuia, se va putea vorbi despre plecări în masă doar când vor demisiona oamenii din toate funcţiile politice deţinute de PNL: „directori, consilieri, şefii de peste tot ajunşi acolo indiferent de formulă, şi cei care ocupă funcţii în consilii de administraţie bănoase, toţi cei la care le-aţi prelungit mandatele înainte de termen doar ca să rămână acolo şi cei pe care vreţi să îi înşurubaţi în funcţii”.

„Abia când pleacă aceştia toţi, dar absolut toţi, atunci vorbim de corectitudine. Altfel rămâne un joc penibil de imagine care pedepseşte şi sacrifică doar pe o parte dintre cei din PNL, care au fost şi sunt loiali acestui partid. Toţi au ajuns acolo prin munca tuturor membrilor de partid! Lăsaţi ipocrizia şi şmecheria politică deoparte! Pretindeţi că vreţi reformarea ţării şi continuaţi cu combinaţiile într-un partid profund nereformat. Deci, nu puteţi voi cei incompetenţi politic, să decideţi care PNL-ist pleacă şi care rămâne în funcţiile politice, pentru că toţi au muncit politic. Nu vă mai ascundeţi în spatele procedurilor de numire sau promovare prin care au ajuns în aceste funcţii, pentru a scăpa de răspundere! Fie pleacă toţi, fie niciunul! Nu ne luaţi de proşti!”, a mai scris liberalul.

Acesta a reiterat ideea că cei care trebuie să plece „sunt cei din conducere incompetenţi care au adus PNL în acesta situaţie imposibilă”: „PNL nu este proprietatea unei conduceri. Este partidul tuturor celor care l-au construit prin muncă, implicare şi sacrificiu”.

Liberalii votează guvernul Luca Niculescu, dar trec în opoziție

PNL a decis să voteze pentru învestirea guvernului Luca Niculescu şi intrarea formaţiunii în opoziţie, a anunţat sâmbătă, după o şedinţă de peste trei ore a liderilor liberali, preşedintele partidului, premierul demis Ilie Bolojan, care a declarat că este un vot condiţionat.

El a precizat că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile la începutul săptămânii viitoare, ca efect al deciziei de a intra în opoziţie.

În cadrul şedinţei PNL, Bolojan a admis că decizia luată sâmbătă „poate apărea ca un cost politic pentru PNL” şi a reluat afirmaţia şi în declaraţiile publice care au urmat şedinţei.