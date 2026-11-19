Compania, cu sediul în orașul Hengelo, a confirmat informația pentru RTL Nieuws. Potrivit reprezentanților săi, armele au avut un rol important în operațiunea ucraineană, pregătită timp de mai multe săptămâni.

Ani la rând, Rusia a susținut că Podul Kerci este unul dintre cele mai bine protejate obiective din lume. Acum, o parte din structura sa se află pe fundul mării.

O operațiune pregătită timp de mai multe săptămâni

În urma unei „operațiuni speciale desfășurate în mai multe etape”, forțele ucrainene au reușit să distrugă o secțiune a podului, un obiectiv de importanță strategică pentru Rusia.

În urma atacului, unul dintre arcurile metalice ale podului și tronsonul rutier aflat sub acesta au fost complet distruse. Amploarea pagubelor este vizibilă în imaginile publicate de autoritățile ucrainene.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), operațiunea a durat aproximativ o lună. Într-o primă etapă, sistemele de apărare ale Rusiei au fost dezactivate. Ulterior, armata ucraineană a folosit mai multe tipuri de arme, printre care și rachetele Ruta.

Rachete au fost fabricate în Olanda

Aceste rachete ar proveni de la compania olandeză Destinus, specializată în producția de rachete și drone și cu sediul în Hengelo. Reprezentanții companiei au declarat pentru RTL Nieuws că sunt „mândri” că sprijină forțele armate ucrainene.

„Aceasta este o dovadă clară a capacităților rachetelor Ruta în condiții reale de luptă”, au transmis reprezentanții Destinus.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, Podul Kerci a fost vizat în repetate rânduri de atacuri, unele dintre ele de amploare. Construcția are o importanță strategică pentru armata rusă, dar și o puternică valoare simbolică pentru Kremlin. Podul a fost construit după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia, în 2014.

Potrivit Destinus, luni, rachetele Ruta au lovit și au slăbit arcul podului, iar noi lovituri, lansate ulterior, au provocat prăbușirea acestuia marți. Compania susține că alte proiectile fabricate de ea au fost folosite pentru a scoate din funcțiune sistemele rusești de apărare antiaeriană.

Directorul companiei, numit „trădător” în presa rusă

Atacul cu rachete olandeze asupra Podului Crimeea a stârnit reacții în Rusia. Compania Destinus și directorul său general, Mihail Valerievici Kokorich, au devenit ținte ale criticilor din presa rusă, care îl acuză pe acesta de trădare, potrivit ad.nl.

„O companie olandeză și-a asumat responsabilitatea pentru atacul asupra Podului Crimeea”, scrie publicația rusă MK, într-un articol cu titlul „Rachetele trădătorului: Destinus s-a lăudat că a lovit podul”.

Prin expresia „rachetele trădătorului”, publicația face referire la directorul companiei Destinus. „Destinus a fost fondată de Mihail Kokorich, un fost antreprenor rus care a renunțat la cetățenia rusă în 2024 și care este considerat terorist și extremist de către Rusia”, se arată în articol.