Surpriză în Bulgaria. Ce s-a descoperit într-un container eșuat pe țărm. Ar proveni de pe o navă lovită de drone. VIDEO
Autorităţile bulgare au descoperit marţi figurine de Moş Crăciun în mărime naturală, o statuie reprezentând un urs polar şi decoraţiuni festive, după ce au deschis un container maritim eşuat pe ţărm, în apropiere de Burgas.
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Se presupune că acesta provine de pe o navă grecească lovită de drone luna trecută, relatează Reuters.
Imagini difuzate de presa locală surprind o scenă festivă neobişnuită pe plaja bătută de vânt: un Moş Crăciun călare pe un cal de culoarea cuprului, iar un altul într-o sanie încărcată cu daruri.
„Bănuim că respectivul container face parte din încărcătura navei scufundate Contship Jet, însă acest aspect rămâne de clarificat", a indicat mai devreme în noiembrie Diko Dikov, guvernatorul regional din Burgas.
Nava s-a scufundat în luna octombrie, după ce a fost lovită de drone navale. Incidentul s-a înscris în seria de atacuri asupra navelor comerciale în vestul Mării Negre care a generat preocupare cu privire la extinderea ariei de desfăşurare a războiului purtat de Rusia în Ucraina; atacurile au atras condamnări la nivel internaţional, iar Bulgaria, stat membru al UE şi al NATO, a solicitat sprijinul aliaţilor pentru a întări securitatea maritimă, aminteşte Reuters.
Dikov a precizat că autorităţile aşteaptă instrucţiuni de la procurorii militari cu privire la soarta containerului avariat, adăugând că acesta nu va fi lăsat pe ţărm, pentru a nu deveni "o atracţie nedorită".
Contships Management, operatorul cu sediul la Atena al navei scufundate Contship Jet, a transmis că nu poate confirma provenienţa containerului.
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