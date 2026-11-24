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Se presupune că acesta provine de pe o navă grecească lovită de drone luna trecută, relatează Reuters.

Imagini difuzate de presa locală surprind o scenă festivă neobişnuită pe plaja bătută de vânt: un Moş Crăciun călare pe un cal de culoarea cuprului, iar un altul într-o sanie încărcată cu daruri.

„Bănuim că respectivul container face parte din încărcătura navei scufundate Contship Jet, însă acest aspect rămâne de clarificat", a indicat mai devreme în noiembrie Diko Dikov, guvernatorul regional din Burgas.

Nava s-a scufundat în luna octombrie, după ce a fost lovită de drone navale. Incidentul s-a înscris în seria de atacuri asupra navelor comerciale în vestul Mării Negre care a generat preocupare cu privire la extinderea ariei de desfăşurare a războiului purtat de Rusia în Ucraina; atacurile au atras condamnări la nivel internaţional, iar Bulgaria, stat membru al UE şi al NATO, a solicitat sprijinul aliaţilor pentru a întări securitatea maritimă, aminteşte Reuters.

Dikov a precizat că autorităţile aşteaptă instrucţiuni de la procurorii militari cu privire la soarta containerului avariat, adăugând că acesta nu va fi lăsat pe ţărm, pentru a nu deveni "o atracţie nedorită".

Contships Management, operatorul cu sediul la Atena al navei scufundate Contship Jet, a transmis că nu poate confirma provenienţa containerului.