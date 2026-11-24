Putin amenință Ucraina cu represalii pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești. Kievul, acuzat că ignoră apelul lui Trump
Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat marţi Ucraina că nu respectă cererea omologului său american Donald Trump de a nu mai ataca rafinării; liderul de la Kremlin a ameninţat cu represalii, transmite Reuters.
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Ucraina a afirmat că nu va mai lovi obiective energetice ruseşti doar dacă Rusia se abţine la rândul său de la astfel de atacuri, potrivit Agerpres.
Ucrainenii şi-au redus atacurile după ce Trump a anunţat în octombrie un aşa-numit armistiţiu energetic, dar ulterior şi-au intensificat din nou loviturile, iar conform unor estimări din domeniul respectiv capacitatea totală de procesare a rafinăriilor ruseşti s-a redus în noiembrie cu 45%, arată Reuters.
Mai multe regiuni din Rusia au implementat restricţii la vânzarea cu amănuntul a carburanţilor, conform unor ştiri din presa locală şi unor autorităţi.
"Vedem că regimul de la Kiev continuă să ne atace instalaţiile de rafinare în ciuda apelului preşedintelui SUA şi a cererii sale directe de a se abţine de la astfel de atacuri. Dar autorităţile de la Kiev ignoră sfatul lui. În această privinţă, doresc să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile", a spus Putin la o şedinţă cu oficiali guvernamentali şi manageri din sectorul petrolier.
Preşedintele a recunoscut că situaţia de pe piaţa internă a carburanţilor rămâne dificilă, dar a adăugat că preţul benzinei s-a stabilizat după ce a atins un maxim în octombrie.
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