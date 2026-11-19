Prețul este ridicat însă și de hotelurile ori restaurantele cu pretenții. Chiriile rămân însă la mare distanță de celebra 5th Avenue din Manhattan, care a fost declarată anul acesta cea mai scumpă arteră din lume.

Cafenele, patiserii ori magazine cu haine de lux sunt printre afacerile cel mai des întâlnite pe Calea Victoriei, printre importante clădiri istorice.

Un magazin cu ținute pentru evenimente speciale, de exemplu, tocmai s-a deschis pe cea mai cunoscută arteră comercială din România.

Nicolae Oprea, reprezentantul unui showroom: Am ales Calea Victoriei pentru că este un loc cu o eleganță aparte, care se îmbină foarte bine cu noul nostru showroom deschis de curând.

Cu cât se închiriază un spațiu

Cererea mare a dus și la o creștere a chiriilor, în ultimul an, în medie cu 29%. Este cea mai mare scumpire din toate arterele comerciale din Europa, arată un studiu recent.

Un spațiu comercial de 100 de mp, de exemplu, se închiriază aici în medie cu 9.000 de euro pe lună.

Cristina Lupașcu, directorul de marketing al unei companii de consultanță imobiliară: Dacă ne uităm la valoarea absolută a chiriei, suntem departe de alte capitale, chiar și capitale din Europa Centrală și de Est, țări cu care ne comparăm. Calea Victoriei este de 3-4 ori mai ieftină decât cea mai mare arteră comercială din Praga, de exemplu.

Corespondent Știrile Pro TV: Cu o chirie medie lunară de 90 de euro pe mp, Calea Victoriei din București este pe locul 35 în topul celor mai scumpe artere comerciale din lume.

Dar prețurile de la noi sunt la mare distanță de străzile de pe primele locuri. Pe locul 3 este Via Montenapoleone din Milano.

Iar pe locul al doilea este anul acesta New Bond Street din Londra, cu o chirie medie de peste 1.700 de euro pe lună.

Pentru că pe primul loc a urcat celebra 5th Avenue din New York, după ce chiria medie de aici a crescut în ultimul an cu 35%, cel mai mult din lume, la peste 2.000 de euro pe mp.

Raportul a analizat chiriile de pe 147 de artere din întreaga lume. Jumătate dintre ele au înregistrat scumpiri în ultimul an, în medie cu 3% față de anul anterior.