Judecătorii de la Strasbourg susțin că românca ar fi utilizat în pledoariile sale paragrafe fictive din hotărâri CEDO, pe care le-ar fi generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Avocata riscă acum și o sancțiune disciplinară din partea colegilor din țară.

Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului a luat decizia de a nu-i mai permite avocatei din Iași să reprezinte ori să asiste clienți în fața Curții de la Strasbourg pentru următorii doi ani.

Asta după ce judecătorii de la CEDO – se afirmă într-un comunicat de presă – ar fi constatat că românca ar fi prezentat, într-o cauză în care pleda, observații ce conțineau erori privind jurisprudența Curții Europene.

„Camera a constatat că declarațiile avocatei conțineau un model de numeroase erori repetate, de fond, mai degrabă decât greșeli izolate de citare și a concluzionat că maniera sa nu a respectat îndeplinirea obligațiilor profesionale și etice impuse de Curte”. (Sursa: CEDO)

Oficialii CEDO susțin că avocata, care este în Baroul Iași din 1997, ar fi recunoscut că a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a redacta concluziile folosite în fața magistraților europeni. Dar s-ar fi scuzat spunând că, cităm, „sunt greșeli inexacte sau erori de citare”.

Corespondent Știrile ProTV: „Oficialii Curții Europene a Drepturilor Omului au notificat Uniunea Barourilor din România în legătură cu incidentul de la Strasbourg. Iar Consiliul Baroului Iași va lua în discuție cazul avocatei interzise la CEDO și se ia în calcul o sancțiune disciplinară, care poate merge până la excluderea ei din avocatură”.

Traian Briciu, președintele UNBR, ne spune că avocații pot folosi inteligența artificială, dar informațiile trebuie verificate.

Știrile PRO TV i-au solicitat avocatei un punct de vedere în legătură cu incidentul de la CEDO, însă nu a răspuns.