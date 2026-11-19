Cei doi şefi de stat urmează să participe ulterior la o reuniune trilaterală istorică alături de liderul chinez, Xi Jinping, potrivit news.ro.

La începutul discuţiilor, Donald Trump a avut cuvinte de laudă la adresa preşedintelui rus, subliniind apropierea dintre cei doi. „Aşteptăm cu interes această întâlnire”, a declarat liderul de la Casa Albă după saluturile oficiale. „Avem o relaţie excelentă de mulţi ani – ne cunoaştem de mult timp şi cred că pot ieşi multe lucruri minunate de aici, sau cel puţin pot începe să prindă contur.”

Caracterizată de un oficial american drept o discuţie informală, întrevederea s-a desfăşurat într-un cadru strict restricţionat, accesul presei fiind limitat la o singură cameră de televiziune. Donald Trump a intrat în sală însoţit de secretarul de stat Marco Rubio şi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, strângându-i mâna lui Vladimir Putin într-un gest cordial. Spre deosebire de omologul său american, liderul de la Kremlin nu a făcut nicio declaraţie publică cu acest prilej.

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit personal în şapte rânduri până acum. Cea mai recentă întrevedere a avut loc în 2025, în Alaska, în cadrul unor negocieri vizând încheierea războiului din Ucraina, discuţii care însă nu s-au soldat cu un acord oficial. Deşi relaţia dintre cei doi lideri a fost uneori marcată de tensiuni, aceasta pare să se fi consolidat în ultimele luni.

Agenda celor doi preşedinţi va continua joi cu o reuniune trilaterală alături de preşedintele Chinei, Xi Jinping.