În această filmare apar două monitoare pe care sunt afișate o hartă, dar și imaginile transmise de camera unei drone. Apoi se aud voci care urmăresc o țintă care se apropie, după care izbucnesc în urale.

Zelenski a descris operațiunea de pe podul Kerci ca pe o lovitură de maestru, întrucât forțele ucrainene au slăbit treptat apărarea aeriană rusă timp de săptămâni întregi, înainte de a bombarda ținta prețioasă cu un baraj de rachete și drone în timpul nopții.

Comitetul de anchetă al Rusiei a transmis că podul a fost atacat de drone și a suferit daune, dar nu a oferit detalii suplimentare.