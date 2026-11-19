'În urma unui nou atac asupra podului Crimeei, circulația este temporar întreruptă. Toate serviciile competente sunt la fața locului. O evaluare a pagubelor este în curs', a afirmat Serghei Aksionov, oficialul din Crimeea numit de Moscova, pe contul său de Telegram.

Acest nou atac a avut loc cu câteva ore înaintea întâlnirii inedite dintre președintele rus Vladimir Putin și omologii săi chinez, Xi Jinping, și american, Donald Trump, la Shenzhen, în China.

În noaptea de luni spre marți, podul Crimeei a fost ținta unui atac important, desfășurat, potrivit Kievului, cu rachete și drone.