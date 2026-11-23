„BYD nu este de acord cu această hotărâre și o va contesta. Modelul BYD Ti7 este rezultatul unui proces de proiectare independent, realizat de compania noastră, și nu încalcă niciunul dintre drepturile JLR. Vom folosi toate căile legale disponibile pentru a demonstra că această decizie este greșită”, a transmis producătorul chinez într-un comunicat, notează South China Morning Post.

Reacția vine după ce Tribunalul Districtual din Haga a emis vineri o ordonanță prin care interzice BYD să comercializeze SUV-ul electric Fang Cheng Bao Ti7 în Uniunea Europeană.

„În cadrul acestei proceduri judiciare sumare, judecătorul a stabilit că modelul Ti7 încalcă drepturile asupra designului european deținut de Jaguar Land Rover. Elementele caracteristice și distinctive ale acestui design se regăsesc în modelul BYD Ti7”, se arată în hotărârea instanței.

Judecătorii au dispus și suspendarea temporară a producției acestui SUV la noua fabrică BYD din Ungaria, deși unitatea nu începuse încă asamblarea modelului.

Un avertisment pentru producătorii chinezi care vor să cucerească Europa

Disputa dintre BYD și Jaguar Land Rover este urmărită cu atenție de ceilalți producători auto chinezi, care încearcă să-și extindă prezența pe piețele internaționale.

„Conflictul juridic dintre BYD și JLR va fi urmărit îndeaproape de alte grupuri auto chineze, deoarece toate încearcă să lanseze mai multe modele noi pe piețele externe și să-și crească vânzările în afara Chinei”, a declarat Chen Jinzhu, directorul general al firmei de consultanță Shanghai Mingliang Auto Service.

Acesta a atras atenția că producătorii chinezi trebuie să acorde mai multă atenție riscurilor juridice pe măsură ce își extind afacerile în străinătate.

Conflictul a escaladat în luna august, când executorii judecătorești au efectuat percheziții la birourile BYD din Olanda și au ridicat documente pe suport de hârtie și în format digital referitoare la proiectarea modelului Ti7. Acțiunea a avut loc după ce Jaguar Land Rover a dat în judecată compania chineză, acuzând-o că a copiat designul modelului Defender, potrivit publicației The Times.

JLR a susținut că BYD ar fi putut încălca drepturile sale de proprietate intelectuală prin folosirea tehnicii de inginerie inversă asupra modelului Defender. Acesta este cel mai bine vândut automobil al producătorului britanic de lux, cu peste 100.000 de unități comercializate la nivel mondial în 2025.

Pe 12 noiembrie, Tribunalul Districtual din Haga a dispus ca Jaguar Land Rover să distrugă documentele ridicate în urma perchezițiilor efectuate la sediile BYD din Schiedam și Hoofddorp.

BYD își extinde rapid vânzările în afara Chinei

Fang Cheng Bao este o marcă premium lansată de BYD în 2023, prin care producătorul chinez încearcă să concureze cu modele precum Toyota Prado și Land Rover. Brandul a fost creat în contextul tranziției rapide a pieței auto chineze către automobilele electrice.

BYD, cel mai mare producător auto din China continentală, a vândut peste 1,51 milioane de vehicule pe piețele externe în primele zece luni din 2026. Cifra reprezintă o creștere de 93,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor companiei.

Nick Lai, șeful departamentului de cercetare auto pentru regiunea Asia-Pacific al băncii JPMorgan, estima în luna mai că producătorii chinezi, în frunte cu BYD, ar putea livra 2,5 milioane de automobile clienților din Europa de Vest în 2028. Estimarea vizează piețe precum Germania, Italia, Franța și Marea Britanie și indică o creștere de 150% față de nivelul de aproximativ un milion de vehicule înregistrat anul trecut.