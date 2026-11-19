Anchetatorii au indicii care îi fac să creadă că o maşină de salubrizare ar fi accidentat-o.

Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Trupul elevei a fost văzut după ora 7 dimineața pe această stradă din Capitală, paralelă cu bulevardul Mihai Bravu.

Femeie martor: "Când am ieşit să-mi duc nepoţii la şcoală, era acolo jos, nu am stat că s-au speriat nepoţeii, cineva a sunat la 112, a venit SMURD-ul şi Poliţia”.

Claudiu Costea-purtătorul de cuvânt al Brigăzii rutiere Bucureşti: "La momentul la care au ajuns colegii mei, această tânără prezenta leziuni incompatibile cu viaţa".

Pentru că nimeni nu știa ce se întâmplase cu adolescenta, anchetatorii au încercat să obțină imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă și să găsească eventuali martori.

Așa au ajuns să caute o mașină a serviciului de salubritate.

Corespondent ȘtirileProTV: "Nu departe de locul accidentului, poliţiştii au oprit această maşină de gunoi, şoferul a fost dat jos, testat cu aparatul etilotest, rezultatul a arătat că nu consumase băuturi alcoolice, a fost urcat într-o maşină şi dus la audieri. Poliţiştii verifică tahograful autoutilitarei, dar şi camerele de supraveghere cu care e dotată."

În timpul cercetărilor criminaliştii au găsit sub maşină probe care le-au arătat că a fost implicată în accident. Şoferul a devenit astfel principalul suspect deși a susținut că nu știe să fi lovit pe cineva.

Ovidiu Costache şoferul suspectat: "Mi-am făcut treaba, dar nu am lovit pe nimeni”.

Reporter: Am văzut că maşina are şi camere de supraveghere, acoperă unghiuri moarte?

Șoferul suspect: Da, depinde cum te afli cu maşina.

Reporter: Circulați des în zona aceea?

Șofer suspect: Oarecum da.

Reporter: Nu aţi văzut nimic, nu v-a semnalat cineva că aţi lovit pe cineva?

Șofer suspect: ”Nu. O femeie ar fi văzut pe cineva întins pe jos. Aşteptam să vedem dacă în momentul în care am trecut sau înainte”.

Reporter: Ați intrat cu fața sau cu spatele?

Șofer suspect: ”Nu mai ştiu, sincer am intrat pe mai multe străzi unde am ridicat. De fel când mă poziţionez să ridic sunt atent în oglinzi în camere, maşina are pe marşarier, mă asigur înainte după."

Apropiaţii adolescentei au aprins lumânări şi au lăsat flori la locul tragediei. Colegii ei de clasă au fost șocați și și-au sunat părinţii să-i ia acasă.

Mama unei prietene a victimei: "M-a sunat fata de la liceu şi mi-a spus că Miruna, prietena ei a murit. Țipa şi nu-i venea să creadă. Fiica mea trecea pe acolo şi mi-a zis mama am văzut două maşini de poliţie şi o fată era întinsă pe jos, o acopereau cu folie, şi m-a sunat şi zice mami ştii că ţi-am zis că era o fată, era Miruna mami. Prietena ei de sufle, a venit la fiecare petrecere de ziua fiicei mele, a venit la mine în casă. Noi ne-am mutat aici de 8 ani se cunoşteau".

Poliţiştii au deschis deocamdată un dosar în rem pentru ucidere din culpă şi fuga de la locul accidentului. Foarte importantă va fi și expertiza medicilor legiști care vor stabili cu exactitate cauza morții.