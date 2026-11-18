Planurile Pentagonului sunt însă îngreunate de o problemă neașteptată: lipsa unei fibre speciale de rayon, un material textil transformat printr-un proces de carbonizare și utilizat la fabricarea celor mai avansate interceptoare Patriot, relatează The Wall Street Journal.

Materialul este esențial pentru motoarele rachetelor PAC-3 MSE, deoarece formează un strat protector care rezistă temperaturilor extreme generate în timpul funcționării acestora. Problema este că singurul produs de acest tip aprobat pentru utilizarea în aceste interceptoare este fabricat de compania franceză ArianeGroup, în apropiere de Bordeaux.

Materialul este livrat ulterior companiei americane Park Aerospace, care îl prelucrează în Kansas și îl trimite către L3Harris, furnizorul motoarelor pentru rachetele Patriot. Astfel, un singur furnizor european poate influența ritmul de producție al unui sistem esențial pentru apărarea antiaeriană americană.

Potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), până la sfârșitul lunii iulie, stocurile americane de interceptoare Patriot erau cu aproximativ 65% mai mici decât înainte de începerea războiului cu Iranul, în februarie. Un interceptor PAC-3 MSE costă aproximativ patru milioane de dolari, iar fabricarea sa durează în jur de doi ani.

Pentagonul încearcă să găsească soluții pentru creșterea aprovizionării. Park Aerospace a oferit un avans de cinci milioane de dolari pentru finanțarea unei noi linii de producție la fabrica franceză, care ar urma să devină operațională în 2028. De asemenea, ArianeGroup a semnat un acord preliminar pentru construirea unei fabrici în Statele Unite, estimată să fie deschisă în jurul anului 2030.

Până atunci, alternativele sunt limitate. Companiile testează și alte surse de rayon, însă niciuna nu a fost încă aprobată pentru utilizarea în rachetele PAC-3 MSE. Situația evidențiază vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare ale industriei americane de apărare, unde lipsa unei singure componente poate întârzia producția unor sisteme de armament esențiale.