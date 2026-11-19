Deși a fost eliberată din zona în care se afla, s-a blocat din nou în alte praguri de nisip. Agentul navei și câțiva specialiști au urcat inclusiv la bord și au pornit vasul. Comanda a fost distrusă însă în atacul cu drone din septembrie. Deocamdată, manevrele au fost suspendate.

Operațiunea de scoatere a navei din nisip a început în jurul orei 11:00. Primul pas a fost inspectarea subacvatică a vasului.

Alexandru Gorga, președintele Asociației Scafandrilor Profesioniști: „Ne vom uita la chila navei, cum este ea îngropată în nisip și dacă există posibilitatea să o putem remorca de acolo. Vor trebui făcute niște calcule, planul de situație și de intervenție. Sunt niște parâme la elice, alea sunt ultima problemă. Problema este să dezeșuăm”.

Un scafandru a intrat în apă și a tăiat întâi parâma care bloca elicea. Apoi a verificat fundul navei și cârma. După ce scafandrul și-a încheiat misiunea, un remorcher a început să tracteze vasul de la pupa.

Corespondent Știrile ProTV: „Operațiunea de dezeșuare este în plină desfășurare. La bordul navei Mariam M se află acum un scafandru, agentul navei și un motorist. Vaporul a fost pornit. Și este tractat încet-încet de un remorcher și scos din nisip”.

Nava, care are 100 de metri lungime, a rămas blocată într-o zonă în care apa are 4 metri adâncime. Pescajul vasului este de 4,25 metri, ceea ce înseamnă că s-a înfundat în nisip 25 de centimetri. Cei care au urcat la bord au constatat că motoarele sunt funcționale, iar vaporul a fost pornit. În schimb, comanda a fost distrusă în atacul cu dronă din septembrie, după cum se vede în imaginile din interior filmate de agentul navei. Urme sunt și pe exterior.

Vasul a fost mutat aproximativ 100 de metri, în circa patru ore. După ce a fost scos de pe bancul pe care eșuase, a mai întâlnit câteva praguri de nisip.

Hasan Johar, agentul navei: „Am început de dimineață să îl tragem din spate. Nu a ieșit, nava este pe nisip, dar doar pupa. Trei sferturi e sus. Am încercat să tragem stânga-dreapta. Am întors prova spre larg și pupa spre mal. Încercăm și cu motorul principal”.

De pe mal, mai mulți curioși au urmărit ce se petrece.

Echipa a lucrat până la lăsarea întunericului. Nava este acum cu prova spre larg, dar este încă pe un prag de nisip, astfel că a fost ancorată. Operațiunea va fi reluată mâine, dacă vremea o va permite.